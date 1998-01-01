Новости Россия поднялась в мировом рейтинге стран для халяльного туризма Эксперты комментируют развитие индустрии туристических услуг для туристов, исповедующих ислам

Как сообщает АТОР, опубликован очередной ежегодный рейтинг Global Muslim Travel Index (GMTI), который составляется исследовательской компанией Crescent Rating совместно с компанией Master Card. Россия в рейтинге 2017 года, где проранжированы 130 стран Организации Исламского сотрудничества (ОИС), заняла 44-е место, улучшив свои позиции по сравнению с 2016 годом сразу на пять позиций. Среди конкурентных преимуществ халяль-туризма в России эксперты назвали безопасность, широкую сеть авиамаршрутов и возможность путешествия всей семьей. Согласно индексу GMTI 2017 года, наибольшее количество стран, пригодных для поездок мусульман, расположено в Азии и Африке. Далее следуют Океания и Европа. Хуже всего с условиями для мусульманских гостей ситуация обстоит в Южной Америке: Уругвай, Сальвадор и Колумбия замыкают список стран, перечисленных в GMTI-2017. Что касается лучших неисламских направлений, наиболее предпочтительных для мусульманских туристов, то здесь первенство за Сингапуром. Также в первой пятерке Таиланд, Великобритания, Южная Африка и Гонконг. На шестой позиции - Япония, далее следуют Тайвань, Франция, Испания и США. Российская Федерация в этом рейтинге на 16-й позиции, впереди Китая, Южной Кореи, Канады и Бельгии. По оценкам Crescent Rating, в 2016 году в мире путешествовали 121 млн мусульманских туристов (в 2015 году – 117 млн), что составляет 10% от всего международного туристического трафика. В общей сложности исламские путешественники потратили на международные поездки в прошлом году 155 млрд долларов. Согласно прогнозам, мусульманский туристический рынок продолжит расти быстрыми темпами и уже к 2020 году достигнет объема в 156 млн туристов. В денежном эквиваленте бизнес этого сектора к 2020 году достигнет объема в 220 млрд долларов, а к 2026 году – уже в 300 млрд долларов. Комментируя полученные результаты, г-н Фазал Бахардин, исполнительный директор Crescent Rating & Halal Trip, отметил, что халяльный образ жизни является ключевым компонентом мировой туристической индустрии. «Все больше стран улучшают свои предложения для обслуживания халяль-рынка. Конкуренция в этом секторе постоянно усиливается», - говорит он. По оценке эксперта, среди исламских путешественников становится все больше молодых людей, которые стремятся познавать мир, одновременно придерживаясь своих религиозных потребностей. «Для таких молодых путешественников важны цифровые технологии, возможность свободного доступа в интернет, свобода перемещения по миру в обязательном сочетании с элементами мусульманского образа жизни, например, такими, как халяльная еда и закрытые одежды», - подчеркнул г-н Бахардин. «Реальный спрос на халяльный туризм на сегодняшний день минимален, но рано или поздно спрос появится и мы должны быть готовы к этому, поэтому создание халяльной инфраструктуры в России оценивается мной положительно, - отметил ранее в беседе с нами Александр Макляровский, директор департамента въездного туризма компании «КМП-групп». – Здесь мы говорим не только об иностранных туристах, но и мусульманах, которые проживают в России, многим из которых также необходим такой сервис». «Спрос на халяльный туризм есть, и он будет расти. На сегодняшний день этот вид туризма интересен жителям Северного Кавказа (Дагестан, Чечня, Ингушетия), далее его развитие, вероятно, начнется в Кабардино-Балкарии. Те немногие туркомпании, которые занимаются халяльным туризмом, неплохо зарабатывают. На самом деле, это перспективный рынок, где спрос превышает предложение. Отелей, где реализуются стандарты халяль, не так много, и их появление позитивно отразится на развитии этого сегмента», - заключил в беседе с нами Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон». /TOURBUS.RU

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