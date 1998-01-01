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«Великолепная четверка» побывала в Беларуси

Традиционное роуд-шоу стран «Вышеградской четверки» — Словакии, Венгрии, Польши и Чехии — с успехом прошло в Бресте, Гомеле, Могилеве и Минске

На минувшей неделе в крупнейших беларусских городах - Бресте, Гомеле, Могилеве и Минске - прошло профессионально роуд-шоу стран «Вышеградской четверки» — Словакии, Венгрии, Польши и Чехии.

В каждом из городов соседней страны интерес к мероприятию был очень высоким. Мастер-классы собирали полные залы турагентов, желающих больше узнать о широчайших туристических возможностях объединения V4. Общение на workshop проходило живо и плодотворно.

Страны «Вышеградской четверки» уже не первый год проводят совместные мероприятия, что дает прекрасный эффект. Выступая «единым фронтом», Словакия, Венгрия, Польша и Чехия имеют возможность не только презентовать свой продукт по-отдельности, но рассказать о преимуществах комбинированных туров, которые очень востребованы на рынке.

Совместное сотрудничество на белорусском рынке туризма страны V4 начали в 2013 году в Минске. С тех пор мероприятия в этой стране стали регулярными.

В роуд-шоу приняли участие глава Зарубежного представительства по туризму Словацкой Республики в РФ и СНГ ЛюбицаАлушицова, советник по туризму посольства Венгрии в РФ Шандор Фабиан, представитель Польской туристической организации в РФ Яна Пфау, директор представительства Национального туристического управления Чешской Республики — «ЧехТуризм» в России Алена Кудилкова.

К участникам workshop также присоединились представители туроператоров, медицинских центров, гостиниц и курортов Венгрии, Польши, Словакии и Чехии. Среди них — принимающая компания ASISTOUR, курорт Теплице, RobinsonTours, «ВЕДИ Тургрупп », Holiday Travel, турфирма «Альбиция», Florian Travel, «ОЛАНСА Тревел» и другие.

Организатором роуд-шоу выступило зарубежное представительство по туризму Словацкой Республики в РФ и СНГ при поддержке ИД «Турбизнес».

«Главный лозунг совместных маркетинговых мероприятий стран V4 — «Забудьте о границах и откройте для себя центральноевропейские страны — Венгрию, Польшу, Словакию и Чехию — как одно общее направление, — говорит Любица Алушицова.

— Регион Центральной Европы предлагает удивительное разнообразие достопримечательностей и мероприятий, сочетает в себе лучшее, что европейская, славянская и венгерская культуры могут предложить: увлекательную историю, прекрасную архитектуру, богатую социальную и культурную жизнь, оригинальное сочетание древних традиций и современности».

Директор словацкой туристической компании Katalinas.r.o Наталья Киеня считает отличной идеей провести workshop «Вышеградской четверки» не только в Минске, но и в других городах Беларуси. «Хотелось бы отметить активность и интерес фирм к мероприятию. Этот проект должен продолжаться», — уверена она.

/TOURBUS.RU