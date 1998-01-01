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22 мая
Продолжается номинирование на соискание главной российской премии в области делового туризма RBT&MA-2017
Выдвижение номинантов продлится на официальном сайте премии влоть до 15 июня

Продолжается номинирование на сайте  профессиональной премии в области  делового туризма    Russian Business Travel & MICE Award.

Оргкомитет  приглашает  постоянных  и новых участников принять участие  в  ежегодном  проекте и подать заявку на соискание престижной награды.

Награда   присуждается  лучшим компаниям  и предприятиям  сферы делового туризма  и вручается в 16  номинациях:

1) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5*

2) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*

3) Лучшая конгрессная гостиница С.-Петербурга

4) Лучшая региональная конгрессная  гостиница

5) Лучший конгрессно-выставочный или деловой центр России*

6) Лучший организатор конференций в России

7) Лучший организатор конференций за рубежом

8) Лучший организатор инсентив-программ в России

9) Лучший организатор инсентив-программ за рубежом

10) Лучшее business travel агентство

11) Лучшая авиакомпания для бизнес-путешественников

12) Лучший национальный офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE

13) Лучшая региональная администрация по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE

14) Лучший офис Visit Russia за рубежом

15) Лучший онлайн-продукт в сфере MICE и делового туризма

16) За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России       

Премия RBT&MA-2017 проходит  в несколько этапов:

  • выдвижение номинантов на официальном сайте премии 1 апреля – 15 июня
  • открытое онлайн-голосование 16 июня – 15 сентября
  • определение победителей Экспертным советом премии  15 – 25 сентября
  • торжественная  церемония награждения победителей и лауреатов в  «Президент-Отеле»   5 октября

 *Участие в RBT&MA на всех этапах (номинирование, голосование, посещение церемонии награждения) является бесплатным. 

 

Не упустите возможность принять участие в  номинировании и побороться за награду!

 

О премии

Список номинантов

Номинировать


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