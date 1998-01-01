Новости Продолжается номинирование на соискание главной российской премии в области делового туризма RBT&MA-2017 Выдвижение номинантов продлится на официальном сайте премии влоть до 15 июня

Продолжается номинирование на сайте профессиональной премии в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award. Оргкомитет приглашает постоянных и новых участников принять участие в ежегодном проекте и подать заявку на соискание престижной награды.



Награда присуждается лучшим компаниям и предприятиям сферы делового туризма и вручается в 16 номинациях: 1) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5* 2) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4* 3) Лучшая конгрессная гостиница С.-Петербурга 4) Лучшая региональная конгрессная гостиница 5) Лучший конгрессно-выставочный или деловой центр России* 6) Лучший организатор конференций в России 7) Лучший организатор конференций за рубежом 8) Лучший организатор инсентив-программ в России 9) Лучший организатор инсентив-программ за рубежом 10) Лучшее business travel агентство 11) Лучшая авиакомпания для бизнес-путешественников 12) Лучший национальный офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE 13) Лучшая региональная администрация по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE 14) Лучший офис Visit Russia за рубежом 15) Лучший онлайн-продукт в сфере MICE и делового туризма 16) За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России



Премия RBT&MA-2017 проходит в несколько этапов: выдвижение номинантов на официальном сайте премии 1 апреля – 15 июня

открытое онлайн-голосование 16 июня – 15 сентября

определение победителей Экспертным советом премии 15 – 25 сентября

торжественная церемония награждения победителей и лауреатов в «Президент-Отеле» 5 октября *Участие в RBT&MA на всех этапах (номинирование, голосование, посещение церемонии награждения) является бесплатным. Не упустите возможность принять участие в номинировании и побороться за награду! О премии Список номинантов Номинировать

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