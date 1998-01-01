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22 мая
Продолжается номинирование на соискание главной российской премии в области делового туризма RBT&MA-2017
Выдвижение номинантов продлится на официальном сайте премии влоть до 15 июня
Продолжается номинирование на сайте профессиональной премии в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award.
Оргкомитет приглашает постоянных и новых участников принять участие в ежегодном проекте и подать заявку на соискание престижной награды.
Награда присуждается лучшим компаниям и предприятиям сферы делового туризма и вручается в 16 номинациях:
1) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5*
2) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*
3) Лучшая конгрессная гостиница С.-Петербурга
4) Лучшая региональная конгрессная гостиница
5) Лучший конгрессно-выставочный или деловой центр России*
6) Лучший организатор конференций в России
7) Лучший организатор конференций за рубежом
8) Лучший организатор инсентив-программ в России
9) Лучший организатор инсентив-программ за рубежом
10) Лучшее business travel агентство
11) Лучшая авиакомпания для бизнес-путешественников
12) Лучший национальный офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE
13) Лучшая региональная администрация по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE
14) Лучший офис Visit Russia за рубежом
15) Лучший онлайн-продукт в сфере MICE и делового туризма
16) За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России
Премия RBT&MA-2017 проходит в несколько этапов:
*Участие в RBT&MA на всех этапах (номинирование, голосование, посещение церемонии награждения) является бесплатным.
Не упустите возможность принять участие в номинировании и побороться за награду!
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