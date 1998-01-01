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Авиакомпания Alitalia продолжит выполнять полеты, несмотря на процедуру банкротства/ В результате вчерашнего наезда на пешеходов на Таймс-сквер погибла 18-летняя туристка/ Российский турист устроил погром в спа-центре на Пхукете

Авиакомпания Alitalia продолжит выполнять полеты, несмотря на процедуру банкротства

Итальянская авиакомпания Alitalia продолжит выполнять полеты по графику, несмотря на процедуру банкротства, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании.

Один из назначенных комиссаров Alitalia Луиджи Губитози провел серию встреч с ведущими туристическими компаниями Италии и подтвердил, что компания продолжает выполнять свою операционную деятельность и полеты по графику, без изменений для пассажиров.

"Привлечение внешнего управления не будет иметь влияния на операционную деятельность и перелеты авиакомпании. Оформленные билеты действительны для перевозки, новые билеты доступны для бронирования и покупки на сайтe, в колл-центре Alitalia и в туристических агентствах", — цитирует Л. Губитози пресс-служба.

Г-н Губитози также подтвердил открытие запланированного на октябрь нового рейса на Мальдивы.

В начале мая сообщалось, что руководство авиакомпании приняло единогласное решение начать процедуру банкротства после того, как ее сотрудники отказались одобрить план реструктуризации.

В результате вчерашнего наезда на пешеходов на Таймс-сквер погибла 18-летняя туристка из Мичигана

Девушка, погибшая в четверг в Нью-Йорке в результате наезда на пешеходов на Таймс-сквер, была 18-летней туристкой из Мичигана, сообщает газета Independent.

Девушка проживала в городе Портедж штата Мичиган, училась в школе и работала официанткой в местном кафе. Она приехала на отдых в Нью-Йорк вместе с 13-летней сестрой, которая также была с ней на Таймс-сквер во время трагедии и получила ранения.

В четверг на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке автомобиль протаранил пешеходов, в результате чего один человек погиб, еще 22 получили травмы. Инцидент произошел после того, как 26-летний мужчина предположительно попытался скрыться на автомобиле от полиции, которая преследовала его после совершенной им попытки ограбления.

По данным американского телеканала "Фокс-ньюс", прежде, чем на высокой скорости наехать на пешеходов, водитель проехал семь кварталов против движения по односторонней дороге.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подтвердил на пресс-конференции, что признаков теракта в этом инциденте нет. По словам мэра, ранее мужчина, бывший служащий ВМС США, уже привлекался к ответственности, в том числе по двум случаям вождения в нетрезвом виде.

Российский турист устроил погром в спа-центре на Пхукете

Турист из России был задержан на Пхукете (Таиланд) за дебош в спа-центре, сообщает портал "Новости Пхукета".

Полиция города Вичит на Пхукете получила сообщение сотрудников спа-центра Nature Spa о том, что некий иностранец устроил у них дебош. Когда полицейские и спасатели прибыли на место событий, мужчина продолжал громить помещение спа.

Как отметили представители полиции, остановить дебошира было нелегко из-за его внушительной комплекции. Мужчину пришлось заковать в наручники и отправить в больницу Vachira Phuket Hospital. Иностранец оказался россиянином, но имя его в полиции не раскрыли.

Мужчина успел повредить мебель в одной из комнат спа-центра, а также книги, посуду, бытовую технику, нанеся ущерб в сотни долларов. Его родственники сейчас согласовывают с менеджментом Nature Spa вопрос о компенсации.

Соседи мужчины пояснили полиции, что он страдал от биполярного расстройства, и его поведение часто было непредсказуемым. По факту произошедшего ведется расследование, обвинение пока не предъявлено, сообщает издание.

/TOURBUS.RU