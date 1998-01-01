Названы самые популярные авианаправления, куда нужно лететь с пересадкой

Компания Skyscanner предоставила нашему порталу рейтинг самых популярных маршрутов, где нет прямых рейсов из России

Многие крупные города Европы, Америки, Азии и Среднего Востока связаны с Россией прямым авиасообщением. Но несмотря на большое количество рейсов из России по всему миру, остается множество направлений, которые доступны российским путешественникам только с пересадкой. Skyscanner изучил статистику поисковых запросов и составил рейтинг самых популярных маршрутов, где нет прямых рейсов в 2017 году.

Выяснилось, что наибольшим спросом могли бы пользоваться прямые рейсы на Филиппины, в Малайзию, Таиланд и Египет.

В первую десятку самых востребованных российскими путешественниками направлений без прямых рейсов вошли семь маршрутов из Москвы и три из Санкт-Петербурга.

Москвичи и путешественники, использующие столицу как удобный транспортный узел, больше всего оценили бы появление прямых рейсов в Манилу, Куала-Лумпур, на остров Самуй, в Хургаду, Шарм-эль-Шейх, на Сейшелы и во Флоренцию.

А путешествующие из Санкт-Петербурга были бы рады открытию прямого сообщения с Лиссабоном, Тенерифе и Нью-Йорком.

Skyscanner проанализировал статистику бронирований билетов по этим направлениям и определил самые популярные «стыковочные» аэропорты на маршрутах.

Так, для перелета Москва-Манила путешественники чаще всего выбирают Гуанчжоу, Пекин или Абу-Даби. До курортов Египта большинство москвичей добираются через Стамбул, на Сейшелы – через Дубай, а во Флоренцию – через Рим.

Для рейса из Петербурга в Нью-Йорк самым частым пересадочным пунктом является Москва, при полете в Лиссабон – Амстердам, а на пути на Тенерифе – Барселона.

Дмитрий Хаванский, менеджер по развитию Skyscanner в России отмечает, что «Пересадка в самом популярном на маршруте «стыковочном» авиаузле максимально удобна для путешественника: подходящих рейсов много, есть возможность выбрать время вылета и продолжительность стыковки. Также полеты через крупные аэропорты часто намного экономичнее.

Большее число рейсов и перевозчиков на маршруте стимулирует конкуренцию и положительно влияет на цену билета».

/TOURBUS.RU