Pegas Fly получил разрешение на полеты из Жуковского сразу в 13 китайских городов

Наши эксперты обсуждают планы российской авиакомпании заметно расширить список китайских городов, в которые осуществляются регулярные рейсы из России

Как сообщает Росавиация, российский перевозчик Pegas Fly получил разрешение летать до двух раз в неделю из нового аэропорта Жуковский в Наньчан, Чунцин, Хух-Хото, Хайкоу, Ченду (допуск выдан на неограниченный срок) и с такой же частотой, но до конца летнего сезона IATA-2017 — в Нинбо, Фунчжоу и Гуйян.

Также Pegas Fly получила допуск на рейсы до трех раз в неделю в Цзинань, Куньмин, Шицзячжуан, Нанкин и Шеньчжень.

Добавим, что с 5 июня рейсы из подмосковного Жуковского в Пекин планируют открыть "Уральские авиалинии".

Напомним, что Pegas Fly (ООО "Авиакомпания «Икар») —авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Емельяново города Красноярска и осуществляющая пассажирские перевозки. Часть рейсов выполняется в интересах туроператора «Пегас Туристик».

По состоянию на май 2017 года авиакомпания эксплуатирует восемь «Боингов», средний возраст авиапарка — 17 лет.

Галина Гамаева, генеральный директор компании «Россита» отметила, комментируя нам эту новость, что «Интерес к рейсам в Китай и из него в России есть. Однако в настоящее время турпоток в нашу страну, благодаря возможности группового безвизового въезда, все же заметно больше обратного.

В связи с развитием туризма страны уже связывает множество авиарейсов, которые в целом позволяют удовлетворять спрос со стороны клиентов. Если появятся новые, востребованы они могут оказаться либо из-за того, что будут предлагать возможность доставки туристов из городов, куда ранее самолеты из России не летали, либо по причине особо привлекательной стоимости перелета. Иначе, если не будет оплаченного спроса (хотя бы с китайской стороны) загрузить борта будет очень сложно».

Борис Рыбак, исполнительный директор Infomost Consulting, в свою очередь отметил, что «Получение допусков на выполнение рейсов вовсе не означает начала перевозки: случаев, когда авиакомпании такие допуски получали, а затем либо не начали выполнять рейсы, либо вовсе отказывались от маршрута, предостаточно. Поэтому говорить о появлении каких-то новых возможностей по перевозке в Китай пока рано.

И пройдет еще немало времени до того, как этот вопрос может решиться положительно. К тому же неясно, каков на конкретных направлениях уровень потребности в перевозке».

Наконец, Кира Журавская, генеральный директор компании «Бест драйв», отметила в беседе с нами, что «Конкуренция за пассажира на китайском направлении, как одном из самых перспективных, в настоящее время наиболее остра. Поэтому любой новый игрок должен очень постараться для того, чтобы занять свое место под солнцем.

Сейчас большая часть туристов из Поднебесной прибывает в европейскую часть России через Москву, куда летает много регулярных перевозчиков.

Есть ли потребность в новых? Вопрос открытый, поскольку объективной оценки возможного турпотока из названных китайских городов нет. А прежде чем начинать реализовывать новые полетные программы, стоит все тщательно просчитать».

/TOURBUS.RU