Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Российские туристы – вновь на первом месте в Латвии Наши эксперты комментируют информацию Центрального статистического управления о 17-процентном росте российского турпотока в страну

Россияне стали лидерами среди иностранных туристов, посетивших Латвию в первом квартале 2017 года, число российских гостей выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления, которые публикуют местные СМИ. При этом в 2014–2015 году Латвия пережила сильный спад потока туристов из России. В этот период больше всего отдыхающих приезжало из Германии. В целом, как отмечается в исследовании, 46,9% иностранных гостей Латвии в первом квартале этого года являлись гостями из соседних стран: 20,4% — из России, 11,7% — из Эстонии, 11,6% — из Литвы, 3,2% — из Белоруссии. В Риге за этот срок было принято 83,7% иностранных гостей, в Юрмале — 6,6%, в Даугавпилсе — 1,4%, в Лиепае — 1,1%, в Сигулдском крае — 0,9%. За первые три месяца 2017 года в латвийских гостиницах и других местах размещения туристов было обслужено 397,4 тысячи гостей — на 8,6% больше, чем за тот же период 2016 года. Из них 264,3 тысячи были иностранцы, что на 9,9% больше, чем в прошлом году. Число жителей Латвии, отдыхавших в гостиницах родной страны, выросло на 6%, до 133,2 тысячи. Как рассказала нам, комментируя эти цифры рассказала PR-директор туроператора TEZ Tour «Латвия - наш безусловный лидер европейских продаж с момента открытия направления. Это универсальный туристический продукт, интересный для всех целевых аудиторий, при этом весьма бюджетный. Привлекательности Латвии добавляют следующие факторы - центральное расположение, возможность добраться самолетом (шесть рейсов в день) поездом, на машине и автобусом, море в 20 минутах от Риги, отсутствие языкового барьера, спецпредложения от рижских и юрмальских отелей. С начала года мы фиксируем рост спроса на уровне 25% . Около 60% туристов выбирают пребывание от пяти ночей и больше. Определенный турпоток Латвии даст и открытие c с конца апреля нового рейса а/к airBaltic Рига- Казань. Аэропорт Риги - крупный и удобный транспортный хаб для путешествий по Европе и мы рассчитываем, что казанские туристы смогут воспользоваться нашими предложениями, совместив при этом остановку в Риге или Юрмале с полноценным туристическим пакетом по таким ключевым направлениям, как Испания, Италия, Австрия". Сергей Ромашкин, генеральный директор компании "Дельфин", рассказал нам , что "Латвийское направление находится на подъеме после абсолютно провальных 2015 и 2016 годов, когда мы фиксировали падение продаж в два раза. С укреплением рубля ситуация начала выравниваться, спрос восстанавливается, на сегодняшний день продажи увеличились на 60%. При этом я не думаю, что нам удастся вернуться к прежним объемам, ведь с уходом из страны массовых мероприятий, поток заметно просел. Многие туристы приезжали в Латвию не ради моря и экскурсий, а ради таких крупных мероприятий, как кубок КВН, который сейчас переехал в Калининград и "Новая Волна", которая сейчас проходит в Сочи. Но в любом случае, продажи восстанавливается, и 2017 год обещает стать лучшим за последние три года". "Конечно, мы не достигнем докризисных объемов, но то, что спрос на латвийском направлении восстанавливается - это факт, - говорит Софья Рисова, генеральный директор компании "Флейм Тревел". - Бронирования идут хорошо, думаю, по итогам года мы получим прирост на 30-40%". "В целом продажи по Латвии у нас остаются на уровне прошлого года, но произошло некоторое перераспределение туристов в пользу Петербурга и области. В основном туристы предпочитают ехать в Латвию на отдых, а не на экскурсии, но в этом году сроки поездок сократились с 10 дней до недели. Те кто предпочел экскурсионные туры, комбинируют Латвию с Литвой и Эстонией. В целом интерес к Латвии есть, хотя возобновившиеся колебания курса могут его вновь сснизить", - заключила в беседе с нами Оксана Китель, коммерческий директор компании "КРиСТ". /TOURBUS.RU

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