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ЭТО ЛЮБОПЫТНО: Пятизвездочный курорт в пустыне появится в Шардже

Гостям нового комплекса Mleiha Desert Resort предстоит жить в дизайнерских шатрах, изготовленных из материалов, которые использовали в древности арабы-кочевники

Через два года в Шардже в центре археологического и эко-туристического комплекса Млейха откроется необычный пятизвездочный курорт Mleiha Desert Resort. Роскошный курорт общей площадью 300 тыс. квадратных метров будет состоять из пятизвездочного отеля, ресторанов, кафе, оздоровительного центра b бассейна, - рассказали нашему порталу в пресс-службе Управления по коммерции и туризму эмирата.

На территории Mleiha Desert Resort расположится 45 дизайнерских вилл, созданных по примеру традиционных шатров в пустыне, каждая с собственным бассейном и террасой. Покрытия шатров будут сделаны из аутентичной ткани, которую использовали в древности. Она не пропускает солнечные лучи, защищает от шума и сохраняет комфортную температуру внутри, что позволяет насладиться спокойствием и тишиной природы и проникнуться арабским наследием.

Один из четырех жилых комплексов курорта – Royal Suite площадью 167 квадратных метров – будет включать два дизайнерских номера и собственный бассейн. Второй комплекс - King Suite - будет иметь площадь 155 квадратных метров, третий - Junior Suite» - 90 квадратных метров и четвертый - Standard Suite - 85 квадратных метров.

Роскошный курорт Mleiha Desert Resort будет расположен в сердце археологического и эко-туристического комплекса Млейха, между впечатляющими песчаными дюнами и знаменитой древней скалой Fossil Rock. Строительство планируется завершить уже в конце 2019 года.

Проект стоимостью 16,4 млн долларов будет реализован Управлением по инвестициям и развитию эмирата Шарджа в сотрудничестве с катарской туристической компанией Al Wanis, также базирующейся в Шардже.

Напомним, что Шарджа – третий по величине эмират из семи входящих в состав Объединенных Арабских Эмиратов. Расположен он между тремя континентами и является единственным в ОАЭ, выходящим на Восточное и Западное побережье Аравийского полуострова, с прямым доступом к Персидскому и Оманскому заливам. В Шардже расположен международный аэропорт, который соединяет его с более 280 направлениями по всему миру.

В 1998 году ЮНЕСКО назвала Шарджу «Культурной столицей арабского мира» за достижения в области культуры и сохранении наследия, а в 2015 году эмират получил престижное звание «Столицы арабского туризма».