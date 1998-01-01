«ВИМ-Авиа» полетит в Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес и Сиэтл

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» получила разрешение на регулярные рейсы из Москвы в Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес, - сообщает пресс-служба Росавиации.

Перелеты в Нью-Йорк авиакомпания будет совершать три раза в неделю, а в Майами и Лос-Анджелес — по два раза в неделю.

Кроме того, та же авиакомпания получила разрешение на полеты раз в неделю из в Сиэтл и Лос-Анджелес из Владивостока.

Как заявила нам, комментируя эту новость, руководитель Совета партнерства Visit USA Russia Маргарита Бабаян, "Направления для новы рейсов выбраны правильно - это те направления, которые дают максимальное количество пассажиров. Исторически так сложилось, что во все три города летал "Трансаэро", благодаря низкой ценовой политике которого, эти направления стали широко известны.



До Нью-Йорка сейчас у нас три рейса ежедневно - два рейса «Аэрофлота» и один рейс «Дельты» (они ставят его только летний период). До Лос-Анджелеса и Майами - по одному рейсу, но этого пока вполне хватает.



Отмечу, что последний месяц на нашем направлении - настоящий бум. Даже с визами в апреле начались задержки в сроках рассмотрения из-за того, что никто не ожидал такого наплыва желающих получить американскую визу. Мы со своей стороны видим несколько причин этого - стабильный рубль (последнее время скачков валюты нет и туристы привыкли, что доллар должен стоить до 60 рублей), отмена 48-месячного срока для получения повторной визы без интервью (вместо этого введен 12-месячный срок).

Кроме того, традиционно майские праздники являются одним из самых востребованных периодов по направлению США. Иногда в майские праздники к нам приезжает больше туристов, чем в летний период».



«Посмотрим, как будет складываться ситуация далее, но пока наши прогнозы сдержанно-оптимистические. В этой связи в летний период, когда стоимость перевозки увеличивается у компании, если она выстроит правильную ценовую политику, есть шанс получить свою клиентуру, особенно на направлении Нью-Йорк и Майами.

Так что думаю, что новые рейсы будет востребованы, если цена авиабилетов будет чуть ниже того уровня, который сейчас существует на рынке», - заключила наш эксперт.

Артур Мурадян, генеральный директор компании "Спей тревел", в беседе с нами отметил, что, по его мнению, "успех рейсов перевозчика в США будет зависеть от того, на какого пассажира будет сделана ставка. Если на регулярную перевозку, которая сейчас имеется в достаточном количестве и дешевле всего, не смотря на прямые рейсы, летать через Европу, тогда наверняка будет тяжело заполнить эти рейсы. Если же будет некий симбиоз, который сможет быть использован туристическим сообществом, то есть вероятность, что эти рейсы будут пользоваться популярностью.

Но нужно понимать, что у "Вим Авиа" парк довольно-таки старый и при выборе такого дальнемагистрального перевозчика пассажир будет руководствоваться комфортом и репутацией авиакомпании. Это может быть потенциальной проблемой таких обширных полетных программ".

Наконец, Луиза Глухова, генеральный директор компании "Грейт Тур", считает, что "успех рейсов будет зависеть от ценовой политики. Также важно понимать, на какую перевозку будет ориентироваться компания, на какого пассажира. Если ставка будет сделана на турпродукт, то рейсы будут грузиться с большей вероятностью, чем без помощи туроператоров".

/TOURBUS.RU