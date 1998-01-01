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19 мая
«ВИМ-Авиа» полетит в Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес и Сиэтл
Туроператоры обсуждают, насколько будет востребован выход российского авиаперевозчика на американское направление
Авиакомпания «ВИМ-Авиа» получила разрешение на регулярные рейсы из Москвы в Нью-Йорк, Майами и Лос-Анджелес, - сообщает пресс-служба Росавиации.
Перелеты в Нью-Йорк авиакомпания будет совершать три раза в неделю, а в Майами и Лос-Анджелес — по два раза в неделю.
Кроме того, та же авиакомпания получила разрешение на полеты раз в неделю из в Сиэтл и Лос-Анджелес из Владивостока.
Как заявила нам, комментируя эту новость, руководитель Совета партнерства Visit USA Russia Маргарита Бабаян, "Направления для новы рейсов выбраны правильно - это те направления, которые дают максимальное количество пассажиров. Исторически так сложилось, что во все три города летал "Трансаэро", благодаря низкой ценовой политике которого, эти направления стали широко известны.
Кроме того, традиционно майские праздники являются одним из самых востребованных периодов по направлению США. Иногда в майские праздники к нам приезжает больше туристов, чем в летний период».
Артур Мурадян, генеральный директор компании "Спей тревел", в беседе с нами отметил, что, по его мнению, "успех рейсов перевозчика в США будет зависеть от того, на какого пассажира будет сделана ставка. Если на регулярную перевозку, которая сейчас имеется в достаточном количестве и дешевле всего, не смотря на прямые рейсы, летать через Европу, тогда наверняка будет тяжело заполнить эти рейсы. Если же будет некий симбиоз, который сможет быть использован туристическим сообществом, то есть вероятность, что эти рейсы будут пользоваться популярностью.
Но нужно понимать, что у "Вим Авиа" парк довольно-таки старый и при выборе такого дальнемагистрального перевозчика пассажир будет руководствоваться комфортом и репутацией авиакомпании. Это может быть потенциальной проблемой таких обширных полетных программ".
Наконец, Луиза Глухова, генеральный директор компании "Грейт Тур", считает, что "успех рейсов будет зависеть от ценовой политики. Также важно понимать, на какую перевозку будет ориентироваться компания, на какого пассажира. Если ставка будет сделана на турпродукт, то рейсы будут грузиться с большей вероятностью, чем без помощи туроператоров".
/TOURBUS.RU
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