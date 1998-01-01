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Сеть Sunmar перешла под управление «Корал Тревел Маркет»

С присоединением сети «Sunmar - турагентство выгодных туров» линейка франчайзинговых проектов "Корал Тревел" будет дополнена сегментом low-cost

Как сообщили нашему порталу в пресс-службе компании Coral Travel, с 1 июня проект франчайзинга «Sunmar - турагентство выгодных туров» переходит в управление «Корал Тревел Маркет» (КТМ).

Франшиза Sunmar будет представлена двумя пакетами с фиксированной ценой на год. Эти условия станут уникальными на рынке, что даст проекту максимальные преимущества и точки роста. Действующим уполномоченным агентствам Sunmar предложены льготные условия вступления и расширенный пакет услуг.

«Корал Тревел Маркет» управляет самым успешным сетевым проектом в туризме – «Сеть турагентств Coral Travel». Сейчас под брендом Coral в России работает почти 800 агентств, и за годы работы, в том числе и сложные периоды, когда были закрыты два самых популярных туристических направления, Турция и Египет, проект показал свою максимальную устойчивость и даже рост.

В пресс-службе отметили, что сеть Coral Travel работает по высоким мировым стандартам и постоянно открывает своим партнёрам новые и эффективные возможности роста. В этом году компания предложит абсолютно новаторский проект в туризме Coral Business School, который позволит агентствам взглянуть на мир шире, изучить опыт успешных предпринимателей, практикующих экспертов из других отраслей, развить в себе уникальные качества, почерпнуть новые идеи для роста и развития бизнеса.

«Корал Тревел Маркет» первым вывел на туристический рынок проект премиум-класса «Турагентство Coral Elite Service», и в этом сегменте у него нет конкурентов. Франшиза Elite Service популярна не только в России, но и других странах.

В компании утверждают, что эффективное управление двумя проектами - «Сеть турагентств Coral Travel» и «Сеть турагентств Coral Elite Service» - позволило КТМ зарекомендовать себя как эксперта в области эффективных продаж и управления турагентством.

С присоединением «Sunmar - турагентство выгодных туров», линейка франчайзинговых проектов КТМ будет дополнена cегментом low-cost. Это позволит компании предложить своим партнерам различные форматы сотрудничества с любым клиентским сегментом: бюджетным, среднего уровня и класса «люкс».

«Вывод нового проекта увеличит нашу долю на рынке, укрепит лидирующие позиции и даст дополнительные конкурентные преимущества обеим сетям», - говорит директор КТМ Наталия Кулинцева.

Напомним, что сеть Sunmar присутствует на рынке с 2014 года, сейчас в ней работает 450 агентств.

/TOURBUS.RU