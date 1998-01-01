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В результате ДТП в Турции пострадали 16 туристов/ Египет отложил повышение цен на билеты в музеи/ Чартер Екатеринбург-Анталья задержался на 8 часов

В результате ДТП в Турции пострадало 16 туристов

В результате сегодняшней аварии с автобусом на трассе Мугла – Денизли в Турции пострадали 16 туристов из Украины и двое граждан Турции, сообщили "Интерфаксу" в генконсульстве РФ в Анталье.

"ДТП произошло на участке трассы Мугла – Денизли близ населенного пункта Яйласегют, опрокинулся в кювет автобус, который вез на экскурсию в Памуккале группу туристов. В результате аварии получили ранения 18 человек: 16 туристов и двое граждан Турции. По информации, полученной из губернаторства и жандармерии провинции Мугла, в автобусе находились туристы из Украины", — говорится в сообщении.

Представители генконсульства отметили, что держат ситуацию на контроле, находясь в контакте с властями провинции. "Мы выясняем детали, в том числе имея в виду, если потребуется, получить уточненный список пострадавших с указанием их национальной принадлежности", — заявили в генконсульстве.

Первоначально турецкие СМИ сообщали, что в результате аварии пострадали туристы из России.

Египет отложил повышение цен на билеты в музеи

На этот раз власти страны отказались от планов повышать стоимость билетов для посещения основных достопримечательностей страны с 1 октября. Подорожание отложено, как минимум, на месяц, до ноября 2017 года.

Как пишет египетская пресса, власти страны надеются заработать на музеях и арехологических достопримечательностях в зимнем сезоне: большинство программ международных туроператоров по Египту стартуют именно в ноябре.

Как сообщал ранее АТОР» в министерстве по делам древностей объяснили предстоящее повышение цен на вход в музеи обесцениванием национальной валюты, а также необходимостью финансирования работ по обеспечению надлежащего доступа туристов и объекты культурного наследия.

Так цена билетов на вход в музейный комплекс Великих пирамид Гизы и в Египетский музей должна повыситься с 5 до 7,5 долларов, посещение Долины царей и храмов Луксора, а также Абу-Симбела подорожает с 6,5 до 10,5 долларов. Стоимость посещения храмов в Ком-Омбо должна увеличиться с 2,6 до 5,3 долларов.

Чартер Екатеринбург – Анталья вылетел в Турцию с задержкой на восемь часов

Рейс авиакомпании Red Wings вылетел из Екатеринбурга в Анталью (Турция) с задержкой на восемь часов, свидетельствуют данные онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, - сообщает «Интерфакс-Урал».

Самолет должен был вылететь в четверг в 6:05 по местному времени, однако вылетел в 14:04 (12:04 мск).

Как сообщалось, в качестве причины переноса вылета называлась подготовка рейса. Пассажирам было предоставлено горячее питание.

/TOURBUS.RU