Новости В Штутгарте отметили пятилетие регулярных полетов «Аэрофлота» в Москву За пять лет по популярному маршруту было перевезено почти полмиллиона пассажиров

В столице федеральной немецкой земли Баден-Вюртемберг отметили пятилетний юбилей начала регулярных полетов авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва – Штутгарт – Москва. Выступая перед собравшимися, представитель «Аэрофлота» в Штутгарте Владимир Шаров рассказал, что за прошедшие годы пассажиропоток на этом направлении увеличился в два раза. В первый год «Аэрофлот» перевез из Москвы в Штутгарт почти 24 тыс. пассажиров, в 2016 г. – 47 тыс. Почти также изменился пассажиропоток в обратном направлении: 23 тыс. и 46 тыс. соответственно. В целом за минувшие пять лет из Москвы в Штутгарт было доставлено 207440 пассажиров, из Штутгарта в Москву 206001 пассажир, то есть фактически паритетное соотношение. Всего же был перевезен 413 441 пассажир. Как считает Владимир Шаров, есть вполне обоснованные надежды в том, что в этом году на борту одного из работающих на маршруте лайнеров «Аэрофлота» – здесь летает обычно аэробус А 321 – будут приветствовать полумиллионного пассажира. Напомним, что в настоящее время «Аэрофлот» выполняет полеты по маршруту Москва - Штутгарт - Москва ежедневно по следующему расписанию: Рейс SU 2336 вылетает из Москвы - в 11:00 ч., прибывает в Штутгарт - в 13:20 ч. (время местное). Обратный рейс SU 2337 отправляется из Штутгарта в 14:20 ч. и прибывает в Москву в 18:25 ч. (время местное). Как напоминают в пресс-службе авиакомпании, Штутгарт - столица земли Баден-Вюртемберг, центр индустрии инноваций и высоких технологий, знаменитая "родина автомобиля". Этот современный мультикультурный город привлекает туристов богатым архитектурным наследием и широкими возможностями проведения досуга.



«Ключевые операционные показатели из года в год демонстрируют тенденцию к росту. Устойчивый пассажиропоток из Штутгарта характеризуется высокой загрузкой регулярных рейсов Аэрофлота.

Среди крупных аэропортов Германии Штутгарт - один из важных пунктов по обеспечению стратегически значимого трансферного потока через аэропорт Шереметьево, в страны СНГ и Азии», отмечают в пресс-службе.



Отметим, что сеть маршрутов регулярного воздушного сообщения «Аэрофлота» с базовым аэропортом Шереметьево включает сейчас еще семь городов Германии: Берлин, Гамбург, Ганновер, Дрезден, Дюссельдорф, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне. /TOURBUS.RU

Теги: Германия, Штутгарт , Баден-Вюртемберг, "Аэрофлот", Авиакомпании Назад к списку новостей

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