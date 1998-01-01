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18 мая
В Штутгарте отметили пятилетие регулярных полетов «Аэрофлота» в Москву
За пять лет по популярному маршруту было перевезено почти полмиллиона пассажиров
В столице федеральной немецкой земли Баден-Вюртемберг отметили пятилетний юбилей начала регулярных полетов авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва – Штутгарт – Москва. Выступая перед собравшимися, представитель «Аэрофлота» в Штутгарте Владимир Шаров рассказал, что за прошедшие годы пассажиропоток на этом направлении увеличился в два раза.
В первый год «Аэрофлот» перевез из Москвы в Штутгарт почти 24 тыс. пассажиров, в 2016 г. – 47 тыс. Почти также изменился пассажиропоток в обратном направлении: 23 тыс. и 46 тыс. соответственно. В целом за минувшие пять лет из Москвы в Штутгарт было доставлено 207440 пассажиров, из Штутгарта в Москву 206001 пассажир, то есть фактически паритетное соотношение. Всего же был перевезен 413 441 пассажир.
Как считает Владимир Шаров, есть вполне обоснованные надежды в том, что в этом году на борту одного из работающих на маршруте лайнеров «Аэрофлота» – здесь летает обычно аэробус А 321 – будут приветствовать полумиллионного пассажира.
Напомним, что в настоящее время «Аэрофлот» выполняет полеты по маршруту Москва - Штутгарт - Москва ежедневно по следующему расписанию:
Рейс SU 2336 вылетает из Москвы - в 11:00 ч., прибывает в Штутгарт - в 13:20 ч. (время местное).
Обратный рейс SU 2337 отправляется из Штутгарта в 14:20 ч. и прибывает в Москву в 18:25 ч. (время местное).
Как напоминают в пресс-службе авиакомпании, Штутгарт - столица земли Баден-Вюртемберг, центр индустрии инноваций и высоких технологий, знаменитая "родина автомобиля". Этот современный мультикультурный город привлекает туристов богатым архитектурным наследием и широкими возможностями проведения досуга.
/TOURBUS.RU
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