Новости Эксперты рассказали, что грозит туристам на отдыхе В ходе прошедшей в Северной столице пресс-коференции специалисты рассказали, как нашим туристам избежать всевозможных неприятностей во время начинающегося летнего сезона

«Выезжая за рубеж, надо понимать, что из экзотического отпуска вполне можно вернуться на родину с не менее экзотической болезнью , - заявил на состоявшейся на днях пресс-конференции заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Комитета по здравоохранению Петербурга Валерий Васильев. – Поэтому если существует хотя бы минимальный риск заражения, лучше заранее обезопасить себя прививкой и соблюдением мер гигиены. А отдыхать можно и без похода в джунгли». Эксперты уверены: вероятность заболеть холерой, оспой, лихорадкой Эбола или Зика, а также каким-нибудь гельминтозом у рядового российского туриста действительно имеется. И в Петербурге такие случаи зафиксированы. Но, как подчеркнули медики, в течение года в России фиксируют не больше нескольких десятков «ввоза» экзотических болезней. А вот аллергия, ожоги, тепловые удары, а наравне с ними пищевые отравления и ушибы распространены широко. При этом наиболее вероятны заболевания или какие-либо повреждения у детей в возрасте до трех лет и у тех туристов, кому за 65. Статистика по этому поводу известна: по данным ряда страховых компаний, на медицинскую экзотику (т. е. на заболевания, которые в обычной российской практике встречаются редко) приходится всего 2-3% случаев. Зато элементарная простуда во всех ее проявлениях в странах массового туризма (в России, Турции, Болгарии, Таиланде и т. д.) уверенно занимает первое место: на нее приходится не менее трети всех страховых случаев. Чуть меньше неприятностей на отдыхе (около 30%) связаны с травмами, ушибами и растяжениями, а примерно каждый четвертый из обращающихся за медицинской помощью жалуется на заболевания пищеварительной системы. «Самый надежный способ обезопасить себя от неприятностей на отдыхе – трезво оценивать силы, а также соблюдать элементарные правила гигиены и безопасности». – советует начальник управления Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Василий Пилипенко. Он уверен, что вылечить в городе на Неве способны практически любую заразу. «Однако это не означает, что надо испытывать судьбу, пробуя пить воду неизвестного происхождения, есть уличную еду, последствия употребления которой сравнимы с игрой в «русскую рулетку», или отправляться в 40-градусную жару на слоне в джунгли на длительную экскурсию», – говорит он. Что касается родных просторов, то, по словам начальника отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Петербургу Ирины Чхинджерия, холодная весна российским туристам оказалась на руку. «Благодаря низким температурам активность клещей в этом году в 2,5-3 раза ниже, чем в 2016-м, - подчеркнула она. - Пока зафиксировано всего 425 случаев укусов людей клещами, и только два из них оказались опасными. А случаев клещевого энцефалита не выявлено вовсе». Однако все равно рекомендовала сделать соответствующую прививку. Впрочем, то же самое рекомендуют делать и тем, кто отправляется за границу в страны, в той или иной мере предполагающие вероятность заражения инфекционными или паразитарными заболеваниями. «Сделать прививку и соблюдать правила гигиены обходится куда дешевле, чем, подцепив заразу, проходить потом длительное и дорогое лечение», – констатируют медики. /TOURBUS.RU

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