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Евросоюз официально отменил визы для граждан Украины/ Суд обязал туроператора вернуть деньги за несостоявшийся отдых в Египте/ Российский турист арестован в Анталье по подозрению в краже из кассы спа-салона

Евросоюз официально отменил визы для граждан Украины

Сегодня председатель Европейского парламента Антонио Таяни и представитель председательствующей в Евросоюзе Мальты подписали в Страсбурге законодательное решение о введении безвизового режима для граждан Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на торжественной церемонии подписания документа в Страсбурге присутствовал и президент Украины Петр Порошенко.

Безвизовый режим для граждан Украины вступит в силу в ночь на 11 июня 2017 года, уточнил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

Антонио Таяни заявил, что облегчение визового режима ЕС для Украины является хорошим сигналом. "Мы должны вместе работать ради мира и стабильности. Мы отдаем себе отчет, что ситуация непростая и нам нужно много работать... После этого важного решения отношения между вашей страной и Европейским Союзом станут намного легче", — сказал г-н Таяни.

Как сообщалось ранее, Совет Европейского Союза поддержал это решение на заседании 11 мая, а депутаты Европейского парламента поддержали предоставление ЕС безвизового режима украинцам 6 апреля 2017 года.

Нижегородский суд обязал туроператора вернуть деньги туристам за несостоявшийся отдых в Египте

Борский городской суд Нижегородской области взыскал с туроператора более 80 тысяч рублей в пользу туристов, которые не полетели на курорт из-за временного запрета на перелеты в Египет.

Пресс-служба суда сообщает, что в октябре 2015 года семейная пара туристов оплатила тур на курорт Шарм-эль-Шейх (Египет). Вылет должен был состояться в следующем месяце.

"Однако в ноябре 2015 года туристам стало известно, что президент РФ из-за угрозы безопасности временно приостановил полеты российских авиакомпаний в Египет, и они отказались от поездки", — говорится в сообщении.

В итоге туроператор аннулировал заявку на тур без штрафных санкций, но деньги так и не возвратил.

Суд принял решение о возврате туроператором 56 тыс. рублей за путевку туристам, "поскольку угрозы безопасности жизни и здоровья туристов возникли до начала путешествия", а также 32,5 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда.

Российский турист арестован в Анталье по подозрению в краже из кассы спа-салона

В Анталье задержан 42-летний турист из России, он обвиняется в краже денег из спа-салона, сообщает Hurriyet Daily News.

Турист из России был задержан 15 мая в районе курорта Манавгат в провинции Анталья после того, как украл деньги из кассы в спа-центре в пятизвездочном отеле, в котором находился со своим другом.

Россиянин был задержан полицией, на следующий день суд вынес решение о его аресте.

/TOURBUS.RU



