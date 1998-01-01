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17 мая
В Госдуме снова предлагают создать министерство туризма
Эксперты обсуждают новую инициативу, озвученную сегодня главой Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи
Глава Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил сегодня создать министерство туризма, а также провести реновацию туристических объектов, построенных в советское время.
"Должно быть создано министерство туризма и создан фонд туристической реновации. У нас сотни, даже тысячи санаториев, детских лагерей и турбаз в запустении, все это еще с советских времен лежит и вместо того, чтобы обеспечивать отдых нашим детям, приходит в упадок", — сказал Михаил Дегтярев журналистам в среду перед началом заседания Госдумы, на котором выступил министр культуры Владимир Мединский.
Глава комитета добавил, что "10,5% мирового продукта обеспечивается сферой туризма, а у нас в министерстве культуры 10 человек составляют департамент туризма и есть еще агентство Ростуризм, у которого нет ни полномочий, ни права законодательной инициативы. Мы считаем, что эта сфера должна управляться по-другому".
Напомним, что это уже далеко не первое предложение по созданию в нашей стране органа по управлению туротраслью на уровне министерства. Так, в январе 2015 года о внесении подобного законопроекта в Думу сообщал другой депутат от ЛДПР – роман Худяков.
А летом того же года в ходе проходивших в Общественной палате России слушаний по теме внутреннего туризма и индустрии гостеприимства вице-премьер Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Иван Меркулов заявил, что «сейчас гостиничной индустрии в стране нет – есть бизнес, который действует сам по себе.
Опрошенные нами ранее туроператоры также поддерживают инициативу по созданию российского министерства туризма.
Так, Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании «Арт-Тур», считает «позором», что у России до сих пор нет министерства туризма. «Россия – это страна с неисчерпаемыми туристическими возможностями, колоссальное количество наших граждан ежегодно совершают путешествия, и у нас до сих пор нет профильного ведомства.
Туризм только кочует от министерства к министерству – сначала был в ведении Минспорттуризма, теперь Минкультуры».
«Я считаю, что нам необходимо министерство туризма, вопрос лишь в том, как оно будет функционировать: будет ли это очередной механизм для осваивания бюджета или работающая команда профессионалов, которые разбираются в отрасли и действительно могут ее улучшить», - сказал эксперт.
Татьяна Ванд, генеральный директор компании «Ванд Интернэшнл тур», солидарна с коллегой. По ее словам, «каждый раз после какого-либо неприятного инцидента глава Минкультуры безосновательно обвиняет в нем всю отрасль, не разобравшись в проблеме. Кроме того, инициативы ведомства, которые явно не отвечают интересам турбизнеса, претворяются в жизнь, поэтому законодательная база в сфере туризма, на мой взгляд, у нас безобразная».
«Именно поэтому я, безусловно, выступаю за создание отдельного министерства. Но самое главное, чтобы в нем работали грамотные, заинтересованные, разбирающиеся в отрасли и юридически подкованные люди, которые соблюдали бы принцип «выгодно клиенту – выгодно бизнесу – выгодно государству», - подчеркнула эксперт.
/TOURBUS.RU
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