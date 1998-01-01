Новости В Госдуме снова предлагают создать министерство туризма Эксперты обсуждают новую инициативу, озвученную сегодня главой Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи

Глава Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил сегодня создать министерство туризма, а также провести реновацию туристических объектов, построенных в советское время. "Должно быть создано министерство туризма и создан фонд туристической реновации. У нас сотни, даже тысячи санаториев, детских лагерей и турбаз в запустении, все это еще с советских времен лежит и вместо того, чтобы обеспечивать отдых нашим детям, приходит в упадок", — сказал Михаил Дегтярев журналистам в среду перед началом заседания Госдумы, на котором выступил министр культуры Владимир Мединский. Глава комитета добавил, что "10,5% мирового продукта обеспечивается сферой туризма, а у нас в министерстве культуры 10 человек составляют департамент туризма и есть еще агентство Ростуризм, у которого нет ни полномочий, ни права законодательной инициативы. Мы считаем, что эта сфера должна управляться по-другому". Напомним, что это уже далеко не первое предложение по созданию в нашей стране органа по управлению туротраслью на уровне министерства. Так, в январе 2015 года о внесении подобного законопроекта в Думу сообщал другой депутат от ЛДПР – роман Худяков. А летом того же года в ходе проходивших в Общественной палате России слушаний по теме внутреннего туризма и индустрии гостеприимства вице-премьер Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) Иван Меркулов заявил, что «сейчас гостиничной индустрии в стране нет – есть бизнес, который действует сам по себе.

Если будет создано министерство туризма, то курироваться гостиничный сектор должен на уровне не ниже заместителя министра». Опрошенные нами ранее туроператоры также поддерживают инициативу по созданию российского министерства туризма. Так, Дмитрий Арутюнов, генеральный директор компании «Арт-Тур», считает «позором», что у России до сих пор нет министерства туризма. «Россия – это страна с неисчерпаемыми туристическими возможностями, колоссальное количество наших граждан ежегодно совершают путешествия, и у нас до сих пор нет профильного ведомства. Туризм только кочует от министерства к министерству – сначала был в ведении Минспорттуризма, теперь Минкультуры». «Я считаю, что нам необходимо министерство туризма, вопрос лишь в том, как оно будет функционировать: будет ли это очередной механизм для осваивания бюджета или работающая команда профессионалов, которые разбираются в отрасли и действительно могут ее улучшить», - сказал эксперт. Татьяна Ванд, генеральный директор компании «Ванд Интернэшнл тур», солидарна с коллегой. По ее словам, «каждый раз после какого-либо неприятного инцидента глава Минкультуры безосновательно обвиняет в нем всю отрасль, не разобравшись в проблеме. Кроме того, инициативы ведомства, которые явно не отвечают интересам турбизнеса, претворяются в жизнь, поэтому законодательная база в сфере туризма, на мой взгляд, у нас безобразная». «Именно поэтому я, безусловно, выступаю за создание отдельного министерства. Но самое главное, чтобы в нем работали грамотные, заинтересованные, разбирающиеся в отрасли и юридически подкованные люди, которые соблюдали бы принцип «выгодно клиенту – выгодно бизнесу – выгодно государству», - подчеркнула эксперт. /TOURBUS.RU

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