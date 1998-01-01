Новости Где хотят отдыхать этим летом интернет-пользователи? Аналитическая служба АТОР представила детальный анализ 6,3 млн туристических запросов пользователей Яндекса за минувший месяц

Российские туристы стали больше интересоваться дорогими экзотическими островами и турами в Европу – это следует из статистики Яндекса, проанализированной аналитической службой АТОР. Отметим, что в апреле почти все направления продемонстрировали прирост запросов пользователей к прошлому году. Исключениями стали при этом Россия, Абхазия, Болгария и Марокко. В апреле 2017 года российские пользователи Яндекса совершили 6 379 966 запросов на тур - это на 2% меньше чем в предыдущем месяце, но на 28% больше чем в апреле 2016 года, а количество поисков горящих туров выросло на 58%. Среди пользователей, искавших туры, 30% осуществляли поиск через мобильные устройства. Лидирующими зарубежными направлениями отдыха, которые запрашивали пользователи Яндекса в апреле 2017 года, стали (в % от числа запросов): Турция (20%), Кипр (6,5%), Греция (6,4%), Таиланд (5,5%), Тунис (4,3%), Италия (4,2%), Испания (3,8%), Египет (3,4%), Болгария (3,4%) и Вьетнам (3%). На 61% чаще, чем в прошлом году, в апреле этого года россияне интересовались дорогими туристическими направлениями, такими как Мальдивские острова, Бали, Куба, Доминиканская Республика, Сейшелы и др. Кроме этого, по сравнению с апрелем прошлого года на 27% выросло и число запросов на туры в страны Евросоюза. В апреле, как и месяцем ранее, Турция осталась наиболее часто запрашиваемым зарубежным направлением в Яндексе: по сравнению с апрелем 2016 года туры в эту страну искались на 1238% (!) чаще. Минимальная стоимость семидневного отдыха начиналась от 14 000 рублей на двоих, средняя стоимость туров в апреле составила всего 53 000 на двоих. Наиболее востребованными в поиске Яндекса курортными регионами страны были Кемер, Аланья и Анталья. Чаще всего пользователи искали туры в Турцию от компаний Pegas Touristik, ANEX Tour, Coral Travel, «Библио Глобус» и «Тез Тур». Популярность Кипра в апреле 2017 года выросла к марту на 20%, поднявшись на три ступени вверх. Это направление, наряду с Грецией, стало вторым в списке самых востребованных у российских пользователей Яндекса зарубежным направлением. К прошлому году интерес пользователей к кипрским курортам увеличился на 7,3%. Самым популярным курортом Кипра у россиян традиционно был Айя-Напа. Самым популярным туроператором в Яндексе по данному направлению в прошедшем месяце был «Библио Глобус». В апреле Греция практически поделила с Кипром второе место в списке самых часто запрашиваемых направлений зарубежного отдыха, к аналогичному периоду прошлого года объем запросов по стране вырос на 27,4%. При поиске туров в эту страну пользователи Яндекса преимущественно искали туры от туроператоров «Библио Глобус», «Музенидис Трэвел» и ANEX Tour. В апреле 2017 года Таиланд занял четвертое место в списке самых популярных зарубежных направлений отдыха, однако по сравнению с апрелем 2016 года запросов на это направление было больше на 6,8%. Самыми востребованными курортами страны в апреле среди россиян были Пхукет и Паттайя. Тунис в прошлом месяце поднялся с девятого на пятое место в списке самых востребованных стран для отдыха у российских пользователей Яндекса. К прошлому году число запросов на туры в эту страну увеличилось на 20,6%. При поиске туров в Тунис туристы чаще всего искали предложения от туроператоров «Библио Глобус» и ANEX Tour. Италия в апреле вновь оставила за собой шестую строчку в списке самых популярных стран для туризма у пользователей Яндекса. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, спрос на направление был выше на 61,4%. Количество запросов на туры в Испанию в апреле 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, стало на 19% больше. В апреле Болгария заняла девятое место среди самых популярных стран для отдыха, запрашиваемых пользователями Яндекса, впервые за этот год войдя в ТОП-10. Число запросов на туры в эту страну к марту увеличилось на 14,4%, однако по сравнению с аналогичным периодом 2016 года интерес к направлению снизился на 8,1%. Вьетнам в апреле 2017 года спустился с восьмого на десятое место в списке самых востребованных направлений среди пользователей Яндекса, но по сравнению с прошлым годом интерес к отдыху на вьетнамских курортах вырос на 424,7%. При этом интерес к Египту у пользователей Яндекса ожидаемо заметно сократился: в апреле запросов уже было на 47,2% меньше, чем в марте, и направление спустилось с третьего на восьмое место. Ожидается, что в связи с отсутствием позитивных новостей Египет вскоре (возможно, уже в мае) покинет десятку лидеров. Однако по сравнению с апрелем прошлого года число запросов на туры в эту страну было все же выше на 40,7%. Что же касается туров по нашей стране, то в апреле этого года количество запросов на туры по России сократилось на 28,9% по сравнению с этим месяцем в прошлом году – всего туры по России пользователи Яндекса запрашивали 62,6 тысячи раз. Информацию о турах в столицу России искали 276,8 тысячи раз, к марту объём таких запросов сократился на 3%. Туристическими маршрутами Санкт-Петербурга интересовались 67,2 тысячи раз, объём поисковых запросов упал к предыдущему месяцу на 28%. Туры по Золотому кольцу в апреле искали на 3% чаще (25,8 тысячи показов). На столько же по сравнению с мартом вырос спрос на туры в Сочи (всего 44,7 тысячи показов). /TOURBUS.RU

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