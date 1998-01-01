Новости Греки все же введут «налог с туристов», но только в высокий сезон Наши эксперты обсуждают последствия введения в Греции с лета будущего года нового туристического налога

В Греции уточнили судьбу туристического налога, который, как планируется, будет введен в 2018 году, - сообщает АТОР. По просьбе греческого турбизнеса этот сбор будет взиматься с туристов только в самый пик сезона – в июле и августе, чтобы не подорвать конкурентоспособность греческих курортов. «Наша ставка налога на добавленную стоимость уже на 7-8 пунктов выше, чем у конкурентов из других стран. Так что было бы ошибкой добавлять в высокий сезон еще и туристический налог на контракты с туроператорами. Это грозит дальнейшим снижением нашей конкурентоспособности как направления», - заявил в этой связи президент Всегреческой ассоциации отельеров Яннис Рицос. По его словам, удержание налога лишь в самые пиковые месяцы не повлияет на привлекательность отдыха в Греции в высокий сезон – в отличие от практики круглогодичного взимания этого туристического сбора. Как сообщал ранее АТОР, первоначально новый налог планировалось ввести с 1 января 2018 года. В зависимости от категории объекта размещения, туристам предстоит заплатить от 0,25 до 4 евро за ночь. Налог будет удерживаться со всех путешественников – и организованных и самостоятельных, которые будут проживать в лицензированных объектах размещения: отелях, гостевых домах, апартаментах и меблированных комнатах. Больше всего сумма налога будет для тех, кто остановится в гостинице категории 5*: им предстоит заплатить по 4 евро за ночь. Постояльцам четырехзвездочных отелей дополнительный сбор с ночлега обойдется в 3 евро за номер за одну ночь, у гостей трехзвездочных объектов – в 1,5 евро за ночь. Тем туристам, кто остановится на отдых в четырехкомнатных апартаментах или квартире, предстоит заплатить дополнительно один евро за ночь. За ночевку в отелях категории 1* и 2* с туристов возьмут дополнительно 0,50 евро, во столько же обойдется туристам и размещение в трехкомнатных апартаментах, а за проживание в одной или двух меблированных комнатах в апартаментах или квартире удержат 0,25 евро за ночь. Как отметил, комментируя нам эту новость, Дмитрий Мазаников, руководитель представительства «РоссТур» на Северо-Западе, «поскольку речь идет о том, что больше всего станут платить постояльцы дорогих отелей, не думаю, что введение подобного налога остановит желающих отправиться в Грецию. Если человек готов заплатить тысячу евро за отдых и нацелен поехать именно в эту страну, «лишние» 40-50 евро вряд ли помешают ему сделать это. Однако если вести речь о бюджетном туристе, даже небольшие суммы могут заставить его искать другие варианты отдыха. А так как они на рынке всегда есть, подобный шаг может оказаться не в пользу греческого туризма». Светлана Нестерова, руководитель отдела по работе с агентствами представительства компании Ambotis Holidays, в свою очередь, отметила: «В этом сезоне продажи по Греции идут отлично - спросом пользуются все направления, растет глубина продаж, и уже сейчас есть выкупленные туры даже на осень. Это только подтверждает тот факт, что страна интересна клиентам, несмотря ни на что: даже при наличии других, в том числе и более дешевых туров, спрос на Грецию все равно стабильный. Что касается введения курортного сбора, то, поскольку официальной информации пока нет, комментировать тут нечего. Это все равно что говорить о погоде… Однако, даже если он будет введен, вряд ли это остановит тех туристов, которые действительно желают отправиться в Грецию. Подобная практика есть и в других странах, и нигде это не привело к какому-то заметному оттоку гостей». Наконец, Юлия Карлова, коммерческий директор «Музенидис Трэвел» в Петербурге, отметила, что «в настоящее время Греция продается «на ура» - до конца июня по всем направлениям уже проданы практически все туры. А на некоторых с большой глубиной продаются путевки на конец лета и даже осень. По сравнению с прошлым годом, явно виден рост объемов продаж. В этой связи появление информации о возможном введении курортного сбора в Греции ситуацию изменит мало: такой способ получения страной дополнительных доходов для туристического рынка не новость. Да и туристов, которые хотят отправиться в Грецию, необходимость дополнительно оплатить 20-40 евро вряд ли остановит. На мой взгляд, появление такого сбора на величину турпотока практически никак не скажется». /TOURBUS.RU

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