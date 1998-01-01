«Уральские авиалинии» собираются летать из Жуковского в Грецию и Данию

Наши эксперты обсуждают, будут ли востребованы новые рейсы из подмосковного аэропорта в Копенгаген, Афины и Ираклион

Росавиация выдала компании «Уральские авиалинии» разрешение на полеты из подмосковного аэропорта Жуковский в столицу Дании Копенгаген и греческую столицу Афины и административный центр острова Крит а город Ираклион. По каждому из этих направлений запланированы семь рейсов в неделю.

При этом на сайте авиакомпании пока не появилось информации о новых направлениях.

Напомним, что 27 апреля «Уральские а/л» начали полеты из Жуковского в Тель-Авив. Жуковский - три раза в неделю на лайнерах Airbus A-321. C июля 2017 года количество этих рейсов увеличится до четырех в неделю.

Ранее наши эксперты положительно оценили начало зарубежных рейсов «Уральских а/л» из Жуковского, однако новые направления, пол их мнению, врядли будут востребованы также, как маршрут в Израиль.

"Имеющейся авиаперевозки по данным направлениям на сегодняшнее время вполне достаточно. Поэтому, чтобы загрузить борта, авиакомпании, скорее всего, придется привлекать к сотрудничеству крупных туроператоров, однако многие компании уже определились с авиаперевозчиками на предстоящий сезон. К тому же, аэропорт Жуковский не очень популярен у туристов из-за не очень удобной транспортной доступности.

Не исключено, что перевозчик сможет предложить доступные цены, которые будут интересны самостоятельным туристам, ведь Жуковский позиционируется как лоукост-аэропорт", - заявили нам в пресс-службе онлайн-гипермаркета путешествий DaTravel.

Татьяна Парфенопуло, замдиректора компании "Скидка Тур", также сомневается в успехе рейсов перевозчика в Грецию. "Дополнительная перевозка, бесспорно, положительно отражается на том или ином направлении, но в случае с Грецией это маловероятно, по одной простой причине - нехватка мест в отелях.

В этом году очень активен европейский рынок, многие топовые отели уже стоят на стопе. Куда "Уральские авиалинии" будут возить туристов?

Что касается Дании, то здесь шансы на успех велики. Направление интересно российским туристам", - считает она.

"Позволю себе усомниться в успешности новых рейсов. Продажи туров в Данию не демонстрируют положительной динамики, и, скорее всего, в ближайшее время ситуация заметно не изменится.

При этом, конечно, многое будет зависеть от тарифов, если они будут на адекватном уровне, тогда рейсы будут востребованы", - заключила Олеся Калинина, директор компании "Вояж Жуковский".

Отметим, что Росавиация также сообщила и о разрешениии на полеты «Уральских авиалиний» в португальский Фуншал, однако ведомство не уточнило, из какого аэропорта будут осуществляться эти рейсы.

/TOURBUS.RU