МИД призвал наших туристов «взвешивать риски» перед поездкой в Грузию

МИД РФ предупредил граждан страны о рисках поездок в Грузию в связи с намерением властей этой страны внести бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в "черный список" из-за его предыдущих посещений Абхазии и Южной Осетии, - сообщает «Интерфакс»,

"Как видим, официальный Тбилиси продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией. Рационально объяснить такое поведение трудно — ведь российско-грузинская нормализация приносит осязаемые выгоды экономике и гражданам Грузии. Как бы то ни было, МИД России вынужден вновь привлечь внимание российских граждан к необходимости тщательно взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию", — говорится в комментарии МИД РФ.

Ведомство подчеркивает, что "к Ю.Лужкову местные власти по понятным причинам не решились реально применить санкции "Закона об оккупированных территориях" и объявили "вердикт" уже после того, как он покинул "гостеприимную Грузию".

"Однако в последние годы бывали, к сожалению, и другие случаи — российские граждане в аналогичной ситуации неоднократно подвергались штрафам и даже тюремному заключению. Напомним, что вышеуказанный закон предусматривает в качестве наказания штраф до $3 тыс. или тюремное заключение сроком до 4 лет", — отмечает МИД РФ.

По информации телекомпании "Рустави 2", недавно Юрий Лужков с супругой Еленой Батуриной действительно посетили Грузию. Они побывали в патриархии, а затем присутствовала на службе в монастыре селения Канда, проводимой на грузинском и арамейском языках отцом Серафимом.

Тем временем, сам Юрий Лужков назвал необоснованными планы грузинских властей включить его в так называемый "черный список" и запретить въезд в страну. "Это необоснованная затея, которая не способствует развитию человеческих отношений между гражданами России и Грузии, а также развитию туризма", — сказал ЮрийЛужков "Интерфаксу" на прошлой неделе.

Отметим, что число посетивших Грузию россиян в январе-апреле 2017 года выросло на 24%. В 2016 году Грузию посетили 6 млн 360,5 тыс. иностранцев, что на 7,8% больше, чем годом ранее, в том числе 1 млн 37,6 тыс. граждан России (рост за год на 12%).

Опрошенные нами эксперты между тем считают, что предупреждение МИДа никак не повлияет на растущую востребованность Грузии на российском туррынке.

Так, Лилия Фаизова, специалист по направлению Грузия компании Good Time, в беседе с нами отметила: «Я уверена в том, что политика на уровень спроса туристов в данном случае не повлияет. Грузия пользуется стабильным спросом и продажи на направлении и в этом сезоне идут вполне успешно.

Поскольку оно не «привязано» к чартерам (перелеты как в Тбилиси, так и в Батуми осуществляются только на регулярных рейсах), а страна предлагает богатый выбор разных вариантов отдыха по разной же стоимости, интерес к Грузии не ослабевает даже сейчас, когда у клиентов появился больший выбор стран для отдыха».

В свою очередь, Мария Ушакова, генеральный директор компании «Арт-тревел», отметила, что «В этом сезоне туры в Грузию продаются очень хорошо. Чему в немалой степени способствует большой выбор вариантов отдыха: в этой стране можно предлагать и экскурсионные поездки, и качественный отдых на море, и гастрономический туризм, и лечение. Поэтому спрос хороший, перспективы вполне оптимистичные.

Что касается каких-то политических моментов, то они на уровень спроса по этой стране скажутся вряд ли: если кому-то запретили въезд, это вовсе не означает, что это коснется рядовых туристов, к которым в Грузии относятся с большим уважением и гостеприимством».

/TOURBUS.RU