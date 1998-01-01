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В Крыму пожаловались на демпинг турецких отельеров/ Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости гепатитом А в Европе/ Российский гид погиб, провалившись под лед на Шпицбергене

В Крыму пожаловались на демпинг турецких отельеров

Объекты размещения Крыма не стали завышать в этом сезоне цены, но им тяжело конкурировать с демпингующими турецкими отелями, заявил сегодня журналистам министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий, - сообщает «Интерфакс».

"В марте руководитель Ростуризма проводил большое совещание в Ялте, убеждая средства размещения грамотно подойти к ценообразованию. Цены в Крыму на сегодня уже стабилизировались. Есть и примеры, когда цена уходит вниз. Те объекты размещения, кто четко среагировал на ситуацию и не допустил завышения, уже могут похвастаться стопроцентной заполняемостью. На эти объекты турпоток всегда возрастает", — отметил Сергей Стрельбицкий.

Он рассказал, что цены на размещение в объектах санаторно-курортного комплекса на южном берегу Крыма выросли в целом на 2,7%, на малые отели – на 6,4%.

Сергей Стрельбицкий также отметил, что отельерам Крыма приходится выдерживать кункурентную борьбу с турецкими объектами размещения, предлагающими россиянам низкие цены.

"Мы по поручению главы республики готовим письмо в правительство РФ, чтобы каким-то образом помочь отельерам в борьбе, существующей на туристическом рынке. Но должен сказать, что в июне цены у турецких коллег стабилизируются, а в июле-августе думаю, они будут выше, чем в Крыму. Потому что мы добились стабилизации, а тот, кто сейчас демпингует, должен будет принимать меры, чтобы вернуть уходящие деньги", — отметил г-н Стрельбицкий.

В Роспотребнадзоре сообщили об эпидемическом подъеме заболеваемости гепатитом А в Европе

Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке гепатита А в Европе, сообщает пресс-служба ведомства.

"По информации Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC), в странах Европейского региона продолжается эпидемический подъем заболеваемости гепатитом А. С июня 2016 года по 28 апреля 2017 года зарегистрировано 674 случаев заболеваний гепатитом А, из них 631 случай среди мужчин", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В пресс-службе отметили, что чаще всего заболевание встречается у гомосексуалистов.

Случаи зарегистрированы в 13 странах: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Голландия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Испании, Великобритании и Италии.

"В настоящее время европейскими специалистами проводится комплекс мероприятий по локализации и ликвидации очага, в том числе вакцинация групп риска, лабораторные исследования, санитарно-просветительская работа", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор просит россиян учитывать данную ситуацию при планировании поездок.

Российский гид умер в больнице после того, как провалился под лед на Шпицбергене

Российский гид, провалившийся под лед во время арктического тура на снегоходах, скончался в больнице норвежского города Тромсе, сообщает местная газета Svalbard Posten.

Мужчина скончался в отделении интенсивной терапии больницы университета Северной Норвегии в ночь на понедельник.

Инцидент произошел 27 апреля. Российская группа из 25 человек, пересекавшая на снегоходах Темпельфьорд, частично провалилась под лед. В воде оказались шесть человек, двое из них были госпитализированы в Тромсе.

Один из путешественников был выписан спустя несколько дней, а состояние российского гида оказалось более тяжелым, спасти его медикам не удалось.

Темпельфьорд – фьорд, расположенный на побережье Западного Шпицбергена, популярный у туристов благодаря своим ландшафтам. Одной из достопримечательностей Темпельфьорда стала шхуна "Северное сияние", которая в зимние месяцы вмораживается во льды фьорда и превращается в плавучий отель.

Шпицберген юридически принадлежит Норвегии, но Россия и Норвегия имеют здесь равные права на хозяйственную деятельность.

/TOURBUS.RU