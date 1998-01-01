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Зураб Пололикашвили cменит Талеба Рифаи на посту руководителя Всемирной туристской организации

С начала будущего года Всемирную туристскую организацию (UNWTO) возглавит профессиональный дипломат и экс-министр экономики Грузии, отлично владеющий русским языком

Новым генеральным секретарем Всемирной туристской организации (UNWTO) избран Зураб Пололикашвили, занимающий в настоящее время пост посла Грузии в Испании.

В январе 2018 года г-н Пололикашвили сменит у «руля» UNWTO Талеба Рифаи и будет заниматься глобальными вопросами развития международного туризма в течение последующего четырехлетнего периода.

Как сообщает АТОР, избрание нового генсека UNWTO состоялось в ходе 105-й сессии Исполнительного совета этой организации, которая прошла в Мадриде 12 мая 2017 года. Итоги голосования были объявлены в минувшую пятницу: Пололикашвили был избран 18-ю голосами. Будущий руководитель UNWTO будет представлен туристической общественности на 22-й Генеральной ассамблее UNWTO в г. Чэнду (Китай), которая пройдет в сентябре этого года.

Напомним, что UNWTO финансирует и реализует проекты развития в сфере туризма, а также передает опыт туристской деятельности развивающимся странам в целях их устойчивого развития. UNWTO является исполнительным агентством программы развития ООН, которая объединяет 157 стран.

По информации грузинских СМИ, Зураб Пололикашвили родился в 1977 году в Тбилиси. Является выпускником факультета международного банковского дела Технического университета Грузии, степень магистра получил в Мадриде.

В 2001-2005 годах занимал ведущие должности в банке TBC Bank, после чего год проработал на посту заместителя министра иностранных дел Грузии.

В 2006-2009 годах являлся чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Испании, затем год возглавлял Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

В 2010 году г-н Пололикашвили вернулся в TBC Bank и занял должность вице-президента банка. В 2011-2012 годах г-н Пололикашвили являлся директором футбольного клуба "Динамо" Тбилиси. В 2012 году г-на Пололикашвили вновь назначили чрезвычайным и полномочным послом Грузии в Испании.

Владеет русским, английским, испанским, французским и японским языками. Женат, имеет трех детей.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, представляя ранее кандидатуру Зураба Пололикашвили, отметил его вклад в развитие туристического потенциала Грузии, а также его работу с целью привлечения иностранных инвестиций в сектор туризма. Глава правительства заявил, что г-н Пололикашвили отвечает всем требованиям, необходимым для выполнения работы генерального секретаря UNWTO.

/TOURBUS.RU