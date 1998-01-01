Новости Российский турпоток в Шарджу вырос в этом году почти на 50% Эксперты комментируют последние оптимистичные данные Управления по развитию коммерции и туризма Шарджи

Управление по развитию коммерции и туризма Шарджи (SCTDA) предоставило нашему порталу новейшую статистику турпотока из России за первый квартал 2017 года. Согласно полученным данным, количество российских туристов, посетивших эмират в январе-марте 2017 года, выросло на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 53819 человек (против 28183 туристов в январе-марте 2016 г.). Общее количество проведенных ночей в отелях и апартаментах разных категорий составило 226898 ночей, что на 53% больше, чем в январе-марте 2016 года, когда этот показатель равнялся 106046 ночам. Самым популярным типом проживания для россиян остаются отели категории 4* - за первый квартал 2017 года в них остановилось 19844 человека, в отелях категории 3* - 14382, в отелях 5* - 9694. Средняя продолжительность отдыха составила 3,5-4,5 дня против 3-4 дней в прошлом году. Как напомнили в туристическом управлении, Шарджа – третий по величине эмират из семи входящих в состав Объединенных Арабских Эмиратов. Расположен эмират между тремя континентами и является единственным в ОАЭ, выходящим на Восточное и Западное побережье Аравийского полуострова, с прямым доступом к Персидскому и Оманскому заливам. В Шардже расположен международный аэропорт, который соединяет его с более 280 направлениями по всему миру. В 1998 году ЮНЕСКО назвала Шарджу «Культурной столицей арабского мира» за достижения в области культуры и сохранении наследия, а в 2015 году эмират получил престижное звание «Столицы арабского туризма». По словам председателя Управления по развитию коммерции и туризма Шарджи г-на Халида Джасима Аль Мидфа, Россия является одним из приоритетных рынков для эмирата. По его словам, «за последние два года российский турпоток увеличился на 12%. Количество россиян, посетивших Шарджу в 2016 году, составило 113 тыс. человек, тогда как в 2015 году эта цифра остановилась на отметке в 100,6 тыс. человек. Как правило, туристы из России предпочитают семейный отдых. Интерес к отдыху в нашем гостеприимном эмирате растет день ото дня: здесь есть все, что так ценят российские гости: песчаные пляжи, комфортные отели, удивительная архитектура, древняя история, щедрое арабское гостеприимство и демократичные цены, вся инфраструктура ориентирована на русскоговорящего туриста». Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети "Розовый слон", комментируя итоги сезона на направлении, назвал их хорошими. По словам эксперта, "Шарджа, конечно, не такой востребованный эмират у российских туристов, как Дубай, который посещает 70% туристов, которые едут в ОАЭ. На Шарджу же приходится порядка 20%. Но перспективы у эмирата очень хорошие. Курорты Шарджи находятся недалеко от аэропорта, также на востребованности сказывается близость порта Дубай. Гостиничный фонд здесь шире, чем в том же Абу-Даби, но при этом бюджетнее, что, естественно, также привлекает туристов». Луиза Глухова, генеральный директор компании «Грейт Тур», говорит о пока что не очень высоком турпотоке в Шарджу, что, по ее мнению, «совершенно незаслуженно». По мнению эксперта, «у этого эмирата есть все необходимое для активного развития на российском рынке. Шарджа пока что была слабо представлена в России, у многих туристов ОАЭ ассоциируется лишь с Дубаем и Рас-аль-Хаймой. Но мы видим, что с назначением на должность директора по маркетингу и продажам российского представительства Управления по развитию торговли и туризма эмирата Шарджа Сергея Канаева ситуация меняется и турпоток в этот эмират растет, как когда-то произошло с Дубаем. У меня нет поводов сомневаться в успехе». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка