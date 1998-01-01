ANEX Tour раскрыл свои летние планы и рассказал о выходе на новые направления

В эти дни туроператор ANEX Tour проводит в турецком Белеке масштабный форум ANEX Workshop-2017, частью которого стала конференция, посвященную наступающему летнему сезону

Масштабное мероприятие ANEX Workshop-2017 проходит в эти дни на Средиземноморском побережье Турции. Открыла этот форум большая конференция в новом отеле Granada Luxury Belek 5* с участием ключевых спикеров из Турции и России, которые рассказали о перспективах развития туриндустрии двух стран, позициях туроператора на рынке, познакомили журналистов и лидеров туриндустрии из более чем двух десятков городов России с новинками и планами компании на летний сезон.

Открывая конференцию, г-н Нешет Кочкар, председатель Совета директоров группы компаний ANEX Tour, заявил, что "прошедший год был очень сложным для турецкого туризма, но мы достойно восприняли этот удар и смогли изыскать возможность для развития. Благодаря кризису мы совершили большой скачок в развитии. Так, помимо открытия новых направлений, в 2016 году мы вышли на рынок Германии, который стал для нас четвертым после России, Украины и Казахстана.

«По нашим прогнозам, несмотря на общий рыночный спад в 2017 году, мы «подрастем» по отношению к 2015 году. Что касается Турции, то поток сюда восстанавливается уверенными темпами, ведь ценность турецких курортов в том числе и в том, что в вопросе цены-качества они по-прежнему вне конкуренции», - заключил спикер.

В свою очередь Сергей Гущин, руководитель отдела маркетинга туроператора, подробно остановился на деятельности «ANEX Tour Россия».

По словам спикера, «Минувший год был для нас очень насыщенным, мы открыли офисы принимающих компаний в Доминиканской республике, Китае, ОАЭ и на Майорке, также 11 новых направлений , среди которых Тунис, Кипр, Черногория, Иордания, Мальта, Грузия, Куба, Италия, Португалия (экскурсионные туры и отдых на побережье), Китай и Мальдивы.

Помимо этого в 2016 году у нас появилось динамическое пакетирование с перелетами регулярными рейсами (благодаря прямой интеграции в системой GDS), вернулась Турция (вылеты из 34 городов). Стоит отметить и наши заслуги в области бизнес-тревел – теперь мы предлагаем полный комплекс MICE-услуг по всем нашим направлениям».

В этом году, продолжил г-н Гущин, российский туроператор запустил новые направления - Маврикий, Азербайджан и итальянский остров Сицилия. Кроме того, российский ANEX Tour анонсировал открытие и других новых направлений, таких как Сейшелы, Бали и Занзибар.

На сегодняшний день собственные принимающие офисы туроператора работают более чем на десяти направлениях, последними были открыты на греческих островах Крит и Родос, а также на Кипре.

Представители турагенств, принимающих участие в мероприятии, остались довольные уровнем его проведения и профессионализмом организаторов. "Мероприятия ANEX Tour всегда отличаются масштабностью и наполненностью интересными программами. Не стал исключением и ANEX Workshop-2017.

Именно сейчас очень важно проводить такие мероприятия, рассказывать агентам о деятельности своей компании, чтобы агенты были уверены в своем партнере.

Что касается Турции, то сезон обещает быть успешным, продажи уже демонстрируют высокие показатели, и если политическая и экономическая ситуации будут стабильны, мы очень скоро приблизимся на этом направлении к докризисным объемам", - рассказала нам Татьяна Парфенопуло, замдиректора компании "Скидка Тур".

"Это очень живое и насыщенное мероприятие. За первые дни его проведения мы уже успели принять участие в съемках фильма, побывать на вечеринках и насладиться отличным сервисом принимающих отелей. Мы рады быть здесь и рады полноценному возвращению Турции на российский рынок", - говорит Светлана Ржеуцкая, директор тверской компании "Ассоль".

Олеся Калинина, директор компании "Вояж Жуковский", поддерживает коллег: "Мы счастливы принять участие в этом грандиозном мероприятии, ведь оно помогает нам повышать профессиональный уровень, знакомиться с коллегами, укреплять отношений с партнерами".

/TOURBUS.RU