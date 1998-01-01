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Ростуризм рекомендует россиянам соблюдать меры безопасности в Италии/ 24 человека погибли в результате ДТП с туристическим автобусом в Мармарисе/ Полиция Пхукета предупредила о кражах денег с банковских карт

Ростуризм рекомендует россиянам соблюдать меры безопасности в Италии

Ростуризм рекомендовал россиянам, находящимся в Италии, соблюдать меры безопасности после взрыва в Риме, сообщает сайт ведомства.

"По данным ситуационно-кризисного центра МИД России, жертв и пострадавших в результате инцидента среди российских граждан нет. Ростуризм рекомендует россиянам, находящимся в Италии, проявлять бдительность, соблюдать меры личной безопасности, избегать мест массового скопления народа и следовать указаниям местных властей", — говорится в сообщении.

В пятницу, 12 мая, в центральной части Рима, около почтового отделения на улице Авентино, произошел взрыв, пострадавших в результате инцидента нет. Как сообщили ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР), экскурсии в Риме идут в штатном режиме.

24 человека погибли в результате ДТП в Мармарисе

Число погибших в результате ДТП с туристическим автобусом на курорте Мармарис в Турции вечером в субботу выросло до 24, сообщает газета Hurriyet Dailynews со ссылкой на власти региона.

Утром в субботу на трассе Мугла-Мармарис туристический автобус пробил ограждение и упал в ущелье. Первоначально сообщалось о 17 погибших, позже в больнице скончались 6 человек, к вечеру еще один. По предварительным данным, причиной катастрофы стала неисправность тормозов, из-за которой водитель не справился с управлением.

Автобус направлялся на курорт Мармарис, его пассажиры планировали участвовать в праздновании Дня матери. Как сообщил губернатор провинции Мугла Амир Чичек, погибли в основном женщины и дети. По его словам, иностранцев в автобусе не было.

Департамент "Ситуационно-кризисный центр" МИД РФ сообщил в своем твиттере об отсутствии российских граждан среди погибших и пострадавших в ДТП.

“Руководство России выразило глубокие соболезнования руководству и народу Турции в связи с автокатастрофой в провинции Мугла, в результате которой пострадало большое количество турецких граждан, направило слова поддержки родственникам и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении на странице посольства России в Анкаре.

Полиция Пхукета предупредила о кражах денег с банковских карт через банкоматы

Полиция Пхукета предупредила жителей острова и туристов об участившихся случаях краж денег с карт с помощью специальных устройств, сообщает портал "Новости Пхукета".

Жертвами мошенников на Пхукете стали уже не менее 16 человек. Суммы, незаконно снятые злоумышленниками с чужих счетов через банкоматы, варьируются от 900 бат до 63 тыс. бат ($25 - 1,8 тыс.)

При этом 15 из 16 человек пользовались одним и тем же банкоматом Siam Commercial Bank у магазина 7-Eleven в районе рынка Siko Market в Кату, еще одна карта использовалась в банкомате Kasikornbank.

Как сообщили в полиции, следователи проверяют записи с камер видеонаблюдения у банкоматов. Кроме того, устройство для нелегального считывания информации с банковских карт было обнаружено на одном из банкоматов в Садао, у границы с Малайзией.

/TOURBUS.RU



