Новости Отношение россиян к Турции резко улучшилось ВЦИОМ представил данные новейшего исследования отношения россиян к Турции

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования о восприятиях и оценках россиян относительно отношений с Турцией. Телефонный опрос был проведен 27-28 апреля, в нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Как сообщают эксперты ВЦИОМ, спустя полтора года после инцидента с российским военным самолетом, сбитым турецкими ВВС, уровень негатива по отношению к Турции в нашем обществе заметно снизился. Так, если в начале 2016 г. 47% россиян характеризовали российско-турецкие отношения как напряженные, 23% - как враждебные, то сегодня соответствующие ответы набирают 24% и 4%, еще 21% называет двусторонние контакты прохладными. Каждый четвертый (24%) оценивает ситуацию нейтрально. Положительные ответы (8% - добрососедские, 6% - дружеские, 5% - довольно теплые) в сумме по-прежнему уступают отрицательным. Прогресс отношений между Россией и Турцией, по оценкам 31%, очевиден (в феврале 2016 г. с этим соглашались лишь 6%), напротив, об усилении напряженности говорят 13% (против 49% год назад). Почти каждый второй (48%) полагает, что ситуация не меняется, показывают данные опроса «ВЦИОМ-Спутник». Несмотря на сохранение довольно высокой доли негативных оценок, перелом в общественном сознании произошел: уже 49% россиян согласны с тем, что даже при наличии противоречий России следует поддерживать и развивать сотрудничество с Турцией – в начале 2016 г. этой позиции придерживались 19%. Одновременно с 35% до 12% сократилась доля радикально настроенных граждан, считающих, что нам следует придерживаться политики изоляции по отношению к Турции. Также менее популярен стал вариант политического противодействия, но при этом поддержания экономических и социальных отношений: с 33% до 26%. Комментируя данные опроса, руководитель Департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов отметил: «После инцидента со сбитым российским военным самолетом россиянам казалось, что вернуть партнерство и доверие между двумя странами будет практически невозможно. Но возобновление диалога между Путиным и Эрдоганом вокруг сложнейших проблем - сирийского конфликта, строительства газопровода «Турецкий поток», взаимного продовольственного эмбарго – позволяет россиянам надеяться на скорое исправление ситуации. Попытки руководства обеих стран развязать сложные узлы создают условия для позитивного поворота российского общественного мнения по «турецкому вопросу». Отметим, что, по последним данным, около 40% поездок российских туристов на майские праздники было совершено на курорты Турции. По прогнозам экспертов, в 2017 году страну посетит 3–3,5 млн россиян, то есть столько же, сколько посетило страну в 2015 году - до введения запрета. «Эти майские праздники для большинства российских туристов, отправившихся за рубеж, прошли в Турции. Каждый второй запрос на праздничные даты приходился именно на эту страну. И, действительно, цены были очень привлекательные - значительных отличий в праздничный и предпраздничный период не было. Даже меньше чем за неделю до вылета можно найти туры за 40-50 тыс. рублей на двоих взрослых. При этом такая стоимость - не только заслуга турецких отельеров. Цены на авиабилеты в составе турпакетов тоже находятся на грани себестоимости», - отметила в беседе с нами Мария Конабеева, директор по маркетингу TBS Group. Татьяна Парфенопуло, замдиректора компании «Скидка тур», также заявила нам, что «спрос на Турцию в мае очень хороший, туристы очень соскучились по отдыху в этой стране – безвизовой, красивой, доступной. Скидки есть, и они значительные. Так, тур на майские праздники можно было приобрести за 24 тыс. рублей на двоих». Как бы вы оценили нынешние отношения между Россией и Турцией? (закрытый вопрос, один ответ, %) II.2016 г. IV.2017 г. Нейтральные 9 24 Напряженные 47 24 Прохладные 14 21 Добрососедские 1 8 Дружеские 1 6 Довольно теплые 0 5 Враждебные 23 4 Затрудняюсь ответить 5 8 /TOURBUS.RU

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