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15 мая
Актуальные вопросы развития внутреннего туризма обсудили в Ялте
Восьмая выездная конференция Альянса Туристических Агентств прошла в конце минувшей недели на Крымском полуострове
С 11 по 14 мая в Крыму прошла Восьмая выездная конференция Альянса Туристических Агентств (АТА) на тему: «Актуальные вопросы внутреннего туризма».
Выездная встреча проходила при поддержке компании "НТК Интурист", Министерства курортов и туризма Республики Крым и ПАО «Российский национальный коммерческий банк» (РНКБ).
Участников конференции гостеприимно принял ялтинский спа-отель «Ливадийский».
В мероприятии принимали участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, общественных организаций, страховых и туроператорских компаний, деловых кругов, СМИ, а также руководители свыше 130 туристических агентств.
Среди представленных на мероприятии городов - Ставрополь, Невинномыск, Пятигорск, Нальчик, Черкесск, Донецк, Луганск, Макеевка, Горловка, Ростов-на-Дону, Новошахтинск, Новочеркасск, Шахты, Батайск, Аксай, Миллерово, Азов, Таганрог, Краснодар, Сочи, Анапа, Армавир, Гулькевичи, Староминская, Новокубанск, Кропоткин, Астрахань, Москва, Санкт-Петербург, Тамбов, Тверь, Севастополь, Симферополь и другие.
Участников ожидала обширная деловая и культурная программа - встречи, выступления, открытые обсуждения, а также экскурсии по достопримечательным местам Крыма.
Крымчане рассчитывают довести количество туристов, посещающих полуостров, до 10 миллионов человек в год, как это было в годы СССР, заявил, выступая на конференции, председатель Комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
«Главная задача, которую перед нами поставило правительство, это довести количество туристов в Крыму до 10 миллионов человек в год. Такая цифра была достигнута в 80-х годах прошлого века, а с тех пор на полуострове создано много новых туристических комплексов и структур. Тогда всем хватало места, а с тех пор качество и количество структур просто "рядом не стоял", — сказал г-н Черняк.
«Большие надежды мы возлагаем на открытие моста с железнодорожным сообщением. Тогда мы вообще никак не будем реагировать на погодные условия, так как наша паромная переправа – это единственное наше слабое место", — добавил чиновник.
Г-н Черняк также отметил, что в Крыму насчитывается около 14 тысяч объектов показа на земле и 2,5 тысячи объектов под водой, и уточнил, что "такого количества памятников на один квадратный метр нет ни в одной стране мира.
В Черном море нет такого разнообразия рыбы как в Красном, но ни одно море в мире не может похвастаться таким количеством галер, танков, самолетов, барж, которые были затоплены в разные эпохи".
Оживленную дискуссию в ходе конференции вызвал вопрос введения в будущем сезоне курортного сбора в ряде российских туристических регионов.
Размер курортного сбора, который в экспериментальном порядке будет введен в четырех регионах России, должен быть дифференцирован по категории мест размещения туристов, отметил, в частности, в ходе дискуссии член президиума АТА Алексан Мкртчян.
Г-н Мкртчян напомнил, что в некоторых российских городах средняя зарплата составляет 20 тысяч рублей в месяц. По его мнению, «москвичи, прилетая в Сочи, заплатят 100 рублей с человека в день, а люди, которые живут на отдыхе у бабушек за 300 рублей в сутки, платить еще 100 рублей не будут, так как для них 100 рублей — это одна треть стоимости проживания».
«Поэтому курортный сбор нужно дифференцировать. Проблема в том, что законодатели не предлагают это делать. Нужно вводить отдельный налог для отелей разной категории звездности и совсем отдельный налог для мест проживания, не имеющих сертификацию", — заключил г-н Мкртчян.
/TOURBUS.RU
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