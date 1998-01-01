Срок оформления финской визы в Северной столице заметно вырос

Туроператоры комментируют информацию о том, что срок оформления визы в Генконсульстве Финляндии в Петербурге составляет сейчас не менее месяца

Срок оформления финской шенгенской визы в настоящее время в Петербурге составляет не менее месяца, - сообщают местные туркомпании. «Однако если учитывать этот факт и вовремя позаботиться о ее получении, а также использовать возможность получения визы в другие страны Шенгена, никаких проблем не возникает», - уверены представители турбизнеса Северной столицы.

Ситуация такова: из-за роста турпотока, организационных сложностей при обработке документов и нехватки сотрудников в консульстве, срок получения финской визы в Петербурге составляет не менее месяца. При этом надо учитывать, что, по данным ЕС, поток въезжающих в Финляндию россиян в 2017 году возрос примерно на 30%, а число совершаемых ими ночевок – на 15%.

Что касается сбоев с обработкой документов, о которых сообщали СМИ, то трудности вызваны сокращением числа работников визового отдела, которого, наряду с другими ведомствами, коснулись меры экономии, предпринятые финским МИДом. В тому же часть заявлений петербуржцев теперь рассматривают в новом визовом центре в Коувола. В результате в очереди на рассмотрение заявлений «стоит» уже около 50 тыс. пакетов документов, и в Генеральном консульстве Финляндии предупреждают, что на их обработку уйдет не меньше месяца.

Вместе с тем на работу туристического бизнеса Петербурга ситуация с увеличением срока получения финских виз практически не сказывается. Дело в том, что хотя виза в Финляндию, благодаря минимальному набору требований, в городе на Неве продолжает оставаться самой популярной (около 80% владельцев такого разрешения получают его через страну Суоми), «делают» ее, в основном, самостоятельные путешественники.

А вот турфирмы чаще организуют разрешение на въезд в Шенген через множество других консульств. Причем за гораздо меньшие сроки. В Петербурге шенгенскую визу (в т. ч. мульти и на длительный срок) выдают консульства таких стран, как Эстония, Италия, Франция, Греция и других.

В частности, мультивизу в Грецию, одновременно с покупкой тура в страну, можно получить всего за несколько дней.

«Никакой проблемы с оформлением финской визы я не вижу, - говорит операционный директор компании «Аэроклуб» Александр Тузиков. – Если она клиенту необходима, его всегда заранее информируют о сроках подготовки и, соответственно, помогают спланировать поездку таким образом, чтобы к моменту ее начала разрешение было наверняка получено. К тому же месяц, если планировать путешествие заранее, не такой уж большой срок, так как до кризиса срок оформления финской визы составлял не менее трех недель».

При этом в 2016 году число виз, выданных финским консульством, сократилось на 36% (до 360 тыс.), тогда как в 2015 было выдано 570 тыс. А в 2017-м, по прогнозам, их будет выдано около 500 тыс.

Согласна с коллегой и директор компании «Европа-тур» Елена Тимофеева. «Увеличение срока оформления финской визы есть, однако если проблемы и возникают, то по большей части у самостоятельных туристов, – считает она.

– Что касается турбизнеса, то его специалисты прекрасно знают о ситуации в динамике, и поэтому четко ориентируют клиента по срокам поездки: вряд ли кто-то будет продавать тур, заранее зная, что у него нет визы. И если все делать вовремя и профессионально – сложностей не возникает».

/TOURBUS.RU