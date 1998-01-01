Как, где и за сколько отдыхали в начале мая покупатели онлайн-туров

Как сообщили нашему порталу эксперты онлайн-гипемаркета туров Travelatа, среди шести десятков направлений, предлагаемых компанией, в ходе минувших майских праздников предсказуемо лидировала Турция, куда было реализовано почти половина туров. На втором месте со значительным отрывом следовали российские курорты.

В целом предпочтения клиентов компании, купивших пакетные туры на майские праздники распределились так: Турция (41%), Россия (12%), Греция, Кипр (по 9%), Тунис (8%), Таиланд (8%).

Год назад, по данным Travelata. ситуация была совершенно иной, прежде всего, из-за отсутствия Турции. На первом месте был Кипр (19%), от него практически не отставала Россия, которая делила второе место с Грецией (по 18%). Далее Тунис (14%), Таиланд (10%), Испания и Вьетнам (по 5%), Марокко (3%), Болгария (2%).

В среднем россиянин потратил на отдых в майские праздники 2017 года 53.500 рублей – гораздо меньше, чем на майские праздники 2016 года, когда средний чек составлял 63.500 рублей.

Отдых подешевел при этом и зарубежный, и внутрироссийский. Средний чек на заграничные туры на майские праздники 2017 года составил 58000 рублей (на майские 2016 – 69500 рублей). Средняя стоимость туров по России на майские 2017 оказалась 20500 рублей. Год назад этот показатель составлял 30000 рублей.

Средний чек поездки в Турцию на майские праздники 2017 года составил 49000 руб., в Грецию и на Кипр по 64500 руб., в Тунис – 46000 руб.

Самый дешевый тур, приобретенный в этом году на майские праздники за границу, стоил 12.985 руб. За эти деньги один отдыхающий улетел на неделю в Турцию, в отель 3* в Бодруме с системой питания «все включено».

При этом половина путевок была приобретена в ценовом диапазоне от 30 до 60 тыс. рублей. Год назад в такую сумму смогли уложиться лишь 36% отдыхающих. Каждый пятый тур (20%) стоил на эти майские дешевле 30000 рублей, но год назад за такие деньги было куплено чуть больше туров – 24%.

В диапазоне от 60 до 90 тыс. руб. было куплено 17% туров, годом ранее таких туров было чуть больше – 19%. Также в этом году уменьшилось число туров дороже 90 тыс. руб. – 13%. В прошлом году этот показатель составлял 21%.

Многие россияне в этом году, в отличие от прошлого, озаботились своим майским отдыхом заранее. Планированию поездок способствовала относительная стабильность курса рубля. И все же привычка покупать в последний момент сохранилась у 34% отдыхающих – столько туров были куплены менее чем за две недели до вылета. Год назад в последний момент были приобретены 56% туров.

За срок от двух недель до месяца были забронированы 27% туров, год назад в этот период были приобретены 20% туров. С глубиной от одного до двух месяцев в этом году бронировали майские туры 24% отдыхающих, в прошлом году – 14%.

И сильно заранее – от двух месяцев до вылета были куплены 15% туров. Год назад подобным образом планировали отдых лишь 10% туристов).

Отели 5* в этом году позволили себе 32% туристов, а на майские 2016 «пятерки» забронировали только 11% отдыхающих. Туры в отели 4*, как и в прошлом году, приобрели 32% отдыхающих. В отели 3* было реализовано 26% туров, в 2016 году этот показатель был значительно выше – 39%.

Открытие Турции принесло отдыхающим возможность приобрести туры с питанием по системе «все включено», и этим воспользовались покупатели 56% путевок.

«Многие россияне любят систему «все включено» именно в турецком варианте, – говорит Алексей Зарецкий, генеральный директор сервиса Travelata.ru. – В России подобных предложений с адекватной ценой нет. Есть попытки создать такой сервис в Имеретинской долине, но пока это только на уровне экспериментов. Сейчас российские отели под «все включено» зачастую понимают лишь трехразовое питание. Кроме того, россияне два года поездили в Крым и многие больше не хотят там отдыхать – почувствовали разницу в уровне сервиса по сравнению с то же Турцией».

/TOURBUS.RU