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В центре Рима прогремел двойной взрыв/ Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом откладывается на неопределенный срок/ Рейс Екатеринбург - Анталья был прерван из-за попавшей в двигатель птицы

После произошедшего сегодня в в Риме взрыва у здания почты экскурсии в городе проходят в обычном режиме, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператоров.

"Как сообщают туроператоры, ЧП произошло вдали от маршрутов для организованных туристов", — отметили в ассоциации.

Также в сообщении говорится, что тревожных звонков от туристов не поступало, все экскурсионные мероприятия в Риме запланированы в штатном режиме.

Двойной взрыв прогремел сегодня близ почтового отделения на улице Авентино недалеко от здания, в котором расположено учреждение ООН. В результате происшествия никто не пострадал. Местные СМИ пишут, что взорвалось самодельное взрывное устройство, установленное между двумя автомобилями.

Возобновление полетов между РФ и Египтом откладывается из-за нерешенных вопросов безопасности

Возобновление авиасообщения между Россией и Египтом откладывается на неопределенный срок, Египет приостановил диалог о присутствии в местных аэропортах специалистов по авиационной безопасности из РФ и неустраненных претензий по безопасной эксплуатации терминалов, сообщил сегодня "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Египетская сторона более не демонстрирует готовности к поиску компромисса в части присутствия в местных аэропортах российских специалистов по авиационной безопасности, мотивируя это способностью собственными силами обеспечивать безопасность, в том числе российских туристов, что противоречит подготовленному ранее проекту соответствующего меморандума", — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что российская сторона так и не получила от египетских коллег очередного приглашения на проведение инспекции соблюдения норм безопасности в местных аэропортах. "Таким образом, сохраняются опасения, что высказанные ранее претензии по части безопасности устранены до сих пор не были", — сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации со стороны как российских, так и египетских властей.

Пассажиры Airbus, в двигатель которого попала птица, вылетели в Анталью резервным бортом

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетел из Екатеринбурга в Анталью (Турция) с десятичасовой задержкой из-за инцидента с птицей.

Согласно данным онлайн-табло екатеринбургского аэропорта "Кольцово", изначально борт должен был отправиться в Турцию в четыре часа утра по местному времени, в итоге вылетел в 14:15.

Как сообщалось, самолет, выполнявший рейс "Екатеринбург — Анталья (Турция)", вернулся в аэропорт после взлета из-за попавшей в двигатель птицы.

Для выполнения рейса был предоставлен резервный борт.

/TOURBUS.RU