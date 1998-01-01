Новости Арбитражный суд столицы подтвердил иск «Трансаэро» к «Натали Турс» на сумму $5,8 млн Эксперты удивлены отсутствием разъяснений со стороны туроператоров, к которым предъявляет претензии обанкротившийся авиаперевозчик

Арбитражный суд Московского округа подтвердил взыскание $5,8 млн с туроператора «Натали Турс» в пользу авиакомпании «Трансаэро». Тем самым, как сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ), кассация отклонила жалобу туроператора, которая оспаривала взыскание долга. Первая инстанция 11 ноября 2016 года удовлетворила заявление авиакомпании о взыскании с турфирмы задолженности по агентскому соглашению, согласно которому ответчик должен был перечислить денежные средства с продаж перевозок за вычетом вознаграждения. Как напоминает РСТ, «Натали Турс» продавала билеты «Трансаэро» по агентскому соглашению, но не перечислила $7,5 млн за продажи в декабре 2014 года и в январе 2015 года, а 3 ноября 2015 года перестала погашать этот долг. Сама «Трансаэро» прекратила полеты неделей ранее, ее владельцы Ольга и Александр Плешаковы к этому времени уже два месяца не управляли компанией, в декабре 2015 года в перевозчике было введено наблюдение. Решение о взыскании остатка долга – $5,8 млн вместе с пенями – «Трансаэро» получила в ноябре 2016 года, а 3 марта 2017 года оно вступило в законную силу. Одновременно арбитраж Москвы отклонил встречный иск «Натали Tурс» к авиакомпании о признании недействительным положения дополнительного соглашения к агентскому договору. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил 27 февраля решение первой инстанции. «Натали Турс» подавала еще один встречный иск к «Трансаэро» о взыскании убытков на сумму около 400 млн рублей. Представитель авиакомпании возражал против принятия к производству иска о взыскании убытков. Такие требования, как отметил юрист, должны подаваться к авиакомпании в рамках дела о банкротстве. Арбитраж Москвы оставил иск туроператора о взыскании денежных средств без рассмотрения. «С учетом отсутствия в деле доказательств оплаты задолженности по основанному долгу и процентам, суд приходит к выводу, что у ответчика перед истцом существует задолженность в заявленном размере, которая до настоящего времени не погашена», – отмечается в решении первой инстанции. Арбитражный суд Москвы в апреле оставил без рассмотрения и заявление авиакомпании «Трансаэро» о признании «Натали Турс» банкротом, поскольку авиакомпания не приложила все необходимые к нему документы. Между тем, напоминает РСТ, представленная сейчас в едином федеральном реестре туроператоров компания «Натали Турс» выездным туризмом не занимается – она, согласно указанным данным, специализируется на внутреннем и международном въездном туризме и имеет финансовые гарантии на 500 тыс. рублей. С 2017 года туроператор, с которого «Трансаэро» взыскивает долг, заключает договоры с розничными партнерами, такими как «Панорама Тур». Общий размер финансовой ответственности этой компании составляет 50 млн рублей плюс 50 тыс. рублей, выплаченных в качестве первого взноса в резервный фонд. Между тем ранее опрошенные АТОР юристы указывали, что финальный итог данного дела зависит прежде всего от истинных намерений арбитражного управляющего «Трансаэро». Если это активность, призванная продемонстрировать деятельность по спасению денег акционеров, то, вероятно, «Трансаэро» удовлетворится тем, что взыскание денег с «Натали Турс» затянется или будет невозможным. Если же это намерение биться до конца за каждую копейку – говорят эксперты, то «Трансаэро» придется доказывать ответственность «Панорама Тур» за долги «Натали Турс». При этом относительно перспектив такого поворота дела опрошенные юристы затрудняются дать какие-либо прогнозы, - отмечает АТОР. «Трансаэро» подала иск не только в отношении «Натали Турс», но и в отношении туроператора TEZ Tour, но в СМИ почему-то проходит информация только о первом игроке. У меня у одного складывается впечатление, что кому-то очень выгоден такой сценарий? – отметил в интервью нашему порталу Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и гендиректор туристической сети «Розовый слон». По словам нашего эксперта, «если говорить в целом о ситуации, то, с одной стороны, она, конечно, невыгодна игрокам и оценивается мной крайне негативно, с другой стороны, я не вижу здесь большой угрозы для туроператоров и агентов, с которыми они работают. Но об этом должен говорить не я, а представители этих компаний. Мы должны узнавать об этих исках не из картотеки арбитражного суда, а от самих туроператоров. Именно они должны вывесить на своих сайтах свою позицию по этому вопросу, должны успокоить агентов, должны рассказать, что юрлицо «Панорама Тур» не является правопреемником «Натали Турс», а «Интернет центр» не является правопреемником «Тез Тур». /TOURBUS.RU

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