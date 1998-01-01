|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
12 мая
Турция хочет заметно увеличить число регулярных рейсов в Россию
Наши эксперты комментируют заявление министра по делам транспорта и коммуникаций Турции
Турция может расширить географию авиаперевозок из российских регионов, а также увеличить количество рейсов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на цитируемого в турецкой прессе министра по делам транспорта и коммуникаций Турции Ахмета Арслана.
"В Турции не видят и не ожидают проблем ни с чартерами, ни с регулярными рейсами из России на курорты страны. Более того, Россия и Турция сейчас проводят переговоры о расширении географии авиаперевозок в Турцию из российских регионов. Вырастет и количество рейсов", — говорится в сообщении.
Как отмечают в АТОР, в настоящее время регулярные рейсы связывают Турцию с 18-ю городами Российской Федерации. Уже есть договоренность об увеличении этого количества до 26 российских городов, заявил г-н Арслан. Кроме того, по словам министра, к концу июня только турецкие перевозчики будут выполнять из российских городов в аэропорты Турции до 470 рейсов в неделю (в прошлом году — 102 рейса в неделю).
В настоящее время в города России летают четыре турецкие авиакомпании: Turkish Airlines, Onur Air, Pegasus Airlines и Atlas Global, которые сейчас выполняют на российском направлении 365 рейсов еженедельно, сообщает АТОР.
Напомним, что в начале апреля стало известно, что Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму, в которой говорилось о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической обстановкой в этой стране. Позднее вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил журналистам, что Росавиация отзовет свое уведомление о возможном ограничении чартеров в Турцию.
В мае источник в авиаотрасли сообщил, что Росавиация отозвала свое предупреждение о возможном ограничении чартерных рейсов в Турцию, за исключением направления Москва - Анталья, которого ограничения еще могут коснуться.
"Речь идет прежде всего о полетах в Стамбул, но крупнейший город Турции не так востребован у российских туристов, как курортные зоны страны. При этом мы видим активное желание турецких перевозчиков увеличить транзитные потоки из регионов, - прокомментировал нам эту новость Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и гендиректор туристической сети "Розовый слон", -
Стамбул - крупный транзитный пункт, много туристов используют его для полетов в Европу, Азию, Америку. Из Стамбула самолеты летают в пять аэропортов Италии, это больше, чем у того же "Аэрофлота" и Alitalia. Увеличение перевозки рассчитано на увеличение транзитного потока, потому избытка перевозки на курортные зоны не будет".
Согласна с коллегой и Виктория Зилинская, представитель компании "ТурРусич". Эксперт уверена, что, "если бы речь шла о чартерах, тогда мы могли бы говорить о избытке летней перевозки, но в данном случае ее, конечно, не будет".
Не видит поводов говорить о переизбытке перевозки в связи с ростом количества вылетов и Татьяна Парфенопуло, замдиректора компании "Скидка Тур". "Если мы говорим о регулярных рейсах, то они не могут составить конкуренцию чартерам, поскольку самостоятельные туристы не смогут полностью их загружать. Думаю, что в связи с возможным запретом на чартерную перевозку многие игроки будут иметь статус "регулярных чартеров", - считает наш эксперт.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2017 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72