Новости Турция хочет заметно увеличить число регулярных рейсов в Россию Наши эксперты комментируют заявление министра по делам транспорта и коммуникаций Турции

Турция может расширить географию авиаперевозок из российских регионов, а также увеличить количество рейсов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на цитируемого в турецкой прессе министра по делам транспорта и коммуникаций Турции Ахмета Арслана. "В Турции не видят и не ожидают проблем ни с чартерами, ни с регулярными рейсами из России на курорты страны. Более того, Россия и Турция сейчас проводят переговоры о расширении географии авиаперевозок в Турцию из российских регионов. Вырастет и количество рейсов", — говорится в сообщении. Как отмечают в АТОР, в настоящее время регулярные рейсы связывают Турцию с 18-ю городами Российской Федерации. Уже есть договоренность об увеличении этого количества до 26 российских городов, заявил г-н Арслан. Кроме того, по словам министра, к концу июня только турецкие перевозчики будут выполнять из российских городов в аэропорты Турции до 470 рейсов в неделю (в прошлом году — 102 рейса в неделю). В настоящее время в города России летают четыре турецкие авиакомпании: Turkish Airlines, Onur Air, Pegasus Airlines и Atlas Global, которые сейчас выполняют на российском направлении 365 рейсов еженедельно, сообщает АТОР. Напомним, что в начале апреля стало известно, что Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму, в которой говорилось о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической обстановкой в этой стране. Позднее вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил журналистам, что Росавиация отзовет свое уведомление о возможном ограничении чартеров в Турцию. В мае источник в авиаотрасли сообщил, что Росавиация отозвала свое предупреждение о возможном ограничении чартерных рейсов в Турцию, за исключением направления Москва - Анталья, которого ограничения еще могут коснуться. "Речь идет прежде всего о полетах в Стамбул, но крупнейший город Турции не так востребован у российских туристов, как курортные зоны страны. При этом мы видим активное желание турецких перевозчиков увеличить транзитные потоки из регионов, - прокомментировал нам эту новость Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и гендиректор туристической сети "Розовый слон", - Стамбул - крупный транзитный пункт, много туристов используют его для полетов в Европу, Азию, Америку. Из Стамбула самолеты летают в пять аэропортов Италии, это больше, чем у того же "Аэрофлота" и Alitalia. Увеличение перевозки рассчитано на увеличение транзитного потока, потому избытка перевозки на курортные зоны не будет". Согласна с коллегой и Виктория Зилинская, представитель компании "ТурРусич". Эксперт уверена, что, "если бы речь шла о чартерах, тогда мы могли бы говорить о избытке летней перевозки, но в данном случае ее, конечно, не будет". Не видит поводов говорить о переизбытке перевозки в связи с ростом количества вылетов и Татьяна Парфенопуло, замдиректора компании "Скидка Тур". "Если мы говорим о регулярных рейсах, то они не могут составить конкуренцию чартерам, поскольку самостоятельные туристы не смогут полностью их загружать. Думаю, что в связи с возможным запретом на чартерную перевозку многие игроки будут иметь статус "регулярных чартеров", - считает наш эксперт. /TOURBUS.RU

Теги: Turkish Airlines, Onur Air, Pegasus Airlines, Турция, Средиземноморье, Стамбул, Анталья, Авиакомпании Назад к списку новостей

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