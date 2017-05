Новости ЭТО ЛЮБОПЫТНО: Компания Silversea пригласила туристов в 132-дневный круиз по трем десяткам стран Мега-круиз Сан-Франциско до Лондона на лайнере Silver Whisper получил название The Tale of Tales

Компания Silversea сообщила нашему порталу о начале продаж билетов на 132-дневное путешествие от Сан-Франциско до Лондона, которое состоится в 2019 году. Пребывая на лайнере Silver Whisper (на фото), предлагающем исключительно «люксы», путешественники посетят 52 порта в 31 стране на пяти континентах. Также запланированы 16 круглосуточных остановок и многочисленные поздние отплытия, что позволит максимально углубиться в изучение знаковых мест. Стоимость путешествия колеблется в пределах от $57.700 до 194.300 на одного гостя в зависимости от категории люкса. Этому единственному в своем роде путешествию дано название The Tale of Tales, поскольку круиз предлагает не только новые для круизных лайнеров направления, но и уникальные возможности, такие как двухдневное пребывание в Токио, путешествие вокруг Африки с ночевкой в Кейптауне, двое суток в Бордо с дегустационной программой по лучшим винодельням региона. Гости смогут исследовать Сен-Мало, называемый воротами в Мон-Сен-Мишель, один из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, любоваться красотами реки Гвадалквивир в Севилье, познакомиться с шедеврами музея Гуггенхайма в Бильбао и завершить вояж в Лондоне, одной из величайших столиц мира. «Мировой круиз 2019 был задуман как захватывающая сказка о нашей планете, в которой главные действующие персонажи – гости Silversea, –рассказывает Барбара Маккерман, директор по маркетингу Silversea. – Их ждут удивительные открытия:от затерянных островов на краю Земли до древних храмов, нетронутых заповедников и нехоженых троп, это самые настоящие приключения. И все в ультра-комфортных условиях Silver Whisper, лайнера малой вместимости». Компанию гостям круиза составят девять писателей, которые будут «брать на карандаш» яркие события грядущего путешествия и, по заверению Silversea, «писать драму удивительного и непознанного». Каждый из авторов создаст рассказ, вдохновленный красотами природы и знакомством с экзотическими культурами. Результатом их творчества станет эксклюзивная антология путешествий, «Книга странствий». В числе приглашенных стоит особо отметитьамериканского писателя-романиста Пола Теру, лауреата литературных премий, в том числе престижной James Tait Black Prize, а также Пико Айера, писателя-путешественника и эссеиста, который с 1986 года сотрудничает с Time, Harper's, The New York Times и The New York Review of Books. Кроме того, Silversea сообщила нам о некоторых эксклюзивных мероприятияях, доступных только для гостей круиза – это церемония «Приветствие богов Таити» в Папеэте вокруг единственного полностью восстановленного храма, экскурсия «Остров Роббен - прогулка по истории Южной Африки» и посещение сокровищницы мировой культуры - музея Гуггенхайма в испанском Бильбао в закрытые для простых туристов часы. /TOURBUS.RU

