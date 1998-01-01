Организованный турпоток в Сочи может упасть на 30%

Туроператоры прогнозируют спрос на отдых на российском Черноморье в наступающем летнем сезоне на фоне активного возвращения турецких курортов

Падение организованного турпотока в Сочи может составить не менее 30% по итогам летнего сезона, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину и данные туроператоров.

«Курорты Большого Сочи в этом году не только не повторяют успешных показателей прошлого года, но с конца зимы спрос продолжает падать. Старт акции раннего бронирования в январе был удачный, но уже к концу февраля темп продаж резко снизился, когда на рынок с привлекательным предложением вышла Турция – от 18-20 тыс. рублей на двоих в отелях 4-5*», — рассказала ИринаТюрина.

В свою очередь, власти Сочи заявляют, что загрузка курорта в летний период сопоставима показателям прошлого года и снижения количества туристов не отмечается.

"Сочи не повышает цены. Полностью распроданы номера на июль и август. Загрузка на июнь составляет 90%", — сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации Сочи в пятницу.

Собеседник отметил, что "в целом количество отдыхающих в этом сезоне в Сочи, по прогнозам экспертов, будет сопоставимо с показателями прошлого года".

По его словам, работа по привлечению новых гостей и популяризации Сочи в нашей стране ведется постоянно. "Точкой роста турпотока является насыщенный событийный календарь. В 2017 году запланировано около 200 событий, масштабность мероприятий увеличивается в разы по сравнению с прошлым годом, что положительным образом скажется на загрузке курорта", — подчеркнул представитель пресс-службы.

"По оценке экспертов и туроператоров, Сочи бьет рекорды по заполняемости отелей. И это оправдано, поскольку курорт гарантирует комфорт, и безопасность", — отметил собеседник.

Между тем, по словам операторов, на которых ссылается РСТ, прошедшие майские праздники показали значительное снижение спроса. Эксперты отметили, что падение объемов на внутреннем рынке было вполне предсказуемо, но сочинские курорты к этому не подготовились.

"К сезону большая часть сочинских объектов подняла стоимость на 10-15%. Туристы присматривались, сравнивали цены, искали варианты подешевле. К настоящему моменту виден значительный спад объемов по сравнению с минувшим годом – порядка 50%. Отели и пансионаты уже выпускают спецпредложения, снижают цены, увеличивают комиссионное вознаграждение", – рассказал генеральный директор "Мультитур" Дмитрий Шаров.

Однако эксперт надеется, что туристы летом в Сочи все же поедут, пусть и не так активно, как годом ранее.

"Дела плохи, мы даже перестали сравнивать продажи сочинских курортов с показателями прошедшего года – получается некорректно из-за выпавшей тогда Турции. Теперь сравниваем с 2015-м, в итоге – минус 25%. Если откроется еще и Египет, а он будет дешевле Турции, станет еще хуже", — отметила замдиректора "Розы ветров" Ирина Глазкова.

В свою очередь, Михаил Романов, генеральный директор компании "Орфей", в интервью нашему порталу также выразил уверенность, что "Сочи, как и другим черноморским курортам России не удастся повторить успешных показателей 2016 года. Спад продаж довольно значительный в целом по всему внутреннему рынку. Многие отели Сочи к сезону подняли цены, а этого делать было нельзя, нужно было озадачься тем, как простимулировать поток, выпускать спецпредложения, работать над продуктом. Многие туристы приезжали на российские пляжные курорты с целью познакомиться с ними, познакомились и теперь возвращаются на заграничные курорты».

Елена Литвина, менеджер по направлению Сочи компании "Ванд", также указывает на падение объемов по Сочи но при этом отмечает, что "снижение продаж будет не критичным. Мы неплохо закрываем свои объемы, бюджетные средства размещения практически все выкуплены, вплоть до сентября, а вот дорогие отели не все доступны, поскольку в июне-июле в Сочи пройдет "Кубок Конфедераций 2017". Под это событие отели подняли цены, но даже при этих условиях многие из них уже недоступны для бронирования".

Софья Рисова, генеральный директор компании "Флейм Тревел", соглашается с коллегами и также говорит о снижении продаж на сочинском направлении. "В нашей компании продажи уже снизились на 30%. И здесь дело даже не в том, что отели Сочи повышают цены, к тому же так поступают далеко не все, сейчас отельеры наоборот пытаются пересмотреть свои тарифы, поскольку понимают, что российские туристы возвращаются на зарубежные курорты.

Все дело в том, что Сочи прирос за счет туристов, которые приезжали сюда лишь на один раз, не имея в планах возвращаться. Те туристы, которые любят Сочи и другие курорты России, конечно, вернутся".

/TOURRBUS.RU