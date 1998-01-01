Новости ЦИФРА НЕДЕЛИ: Малайзия заняла второй место в рейтинге туристической привлекательности стран Юго-Восточной Азии Наши эксперты говорят о невысоком спросе на туры в Малайзию в последнее время и обсуждают причины этого

Малайзия заняла второе место в рейтинге наиболее привлекательных для туристов стран Юго-Восточной Азии согласно отчету The Travel & Tourism Competitiveness. В общемировом «зачёте» из 136 стран Малайзия обосновалась на 26-й позиции, пропустив вперёд лишь Сингапур (13-е место) и обогнав такое популярное туристическое направление, как Таиланд (34-е место), - сообщили нашему порталу в пресс-службе представительства по туризму Малайзии. Как сообщается, при составлении рейтинга эксперты Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF) высоко оценили Малайзию по параметру «ценовая конкурентоспособность (price competiveness)», который, среди прочего, учитывает индекс ценовой доступности первоклассных отелей. Малайзия входит в тройку наиболее конкурентоспособных стран мира по данному параметру. Среди других достижений страны эксперты WEF отмечают ее отличную авиадоступность (21-е место в глобальном рейтинге) и богатое природное разнообразие (28-е место). Также Малайзия занимает высокие позиции по таким параметрам, как «легкость ведения бизнеса» – 17-я позиция, «квалификация работников и развитость рынка труда» – 22-я строчка рейтинга, «международная открытость» и «телекоммуникационная инфраструктура» – 35-е и 39-е места соответственно. Ранее сообщалось, что туристический поток в страну в 2016 году увеличился на 4 % по сравнению с 2015 годом. В Малайзию прибыло 26,8 млн путешественников против 25,7 млн годом ранее». Общий объем расходов туристов на шопинг также увеличился на 20 %, средняя продолжительность пребывания туриста в стране достигла шести суток. В топ-10 ключевых туристических рынков в 2016 году вошли Сингапур (13,3 млн), Индонезия (3,1 млн), Китай (2,1 млн), Таиланд (1,8 млн), Бруней (1,4 млн). Туристы из более отдаленных регионов, включая Россию, составили 5,8 % от общего числа прибывших в Малайзию. Елена Малышева, руководитель направления Юго-Восточной Азии компании «Чайна Тревел», сообщила нам, что «поток в Малайзию стабильно средний. Если такие направления, как Вьетнам, Камбоджа, Гоа, Китай, демонстрируют рост, то Малайзия, в силу своей дороговизны, вряд ли сделает это и в будущем. В Малайзии - далеко не бюджетное размещение и неудобный трансфер. Как правило, туристы, приезжающие в Малайзию, отдыхают на островах, добраться до которых можно через столицу страны Куала-Лумпур с совсем не быстрой стыковкой. При этом сама страна очень интересная, но по озвученным причинам объем возвратных туристов на направлении небольшой. Такая же картина с Мьянмой - поток в эту недешевую страну слабый, не демонстрирующий резкого увеличения». Наталья Дальбинова, начальник отдела продаж компании Oriental Discovery, также говорит о небольших объемах на направлении: «Когда-то Малайзия пользовалась хорошим спросом, туристы тогда только открывали эту страну для себя, и продажи шли очень динамично. Сейчас запросов стало меньше, но я бы не сказала, что это связано с дороговизной направления. В Малайзии можно найти доступные отели, да и перевозчики, работающие на направлении, те же Singapore Airlines, часто выставляют различные спецпредложения. Сложно сказать, почему это стабильное, круглогодичное, интересное направление «просело» на российском рынке. Вероятно, основная причина - общий спад, начавшийся в 2014 году». Василий Лебедев, генеральный директор туркомпании «Открытие», выразил схожее мнение: «В нашей компании особого спроса на отдых в Малайзии нет, все, что «дальше» Вьетнама и юга Китая, продается сейчас очень плохо в силу высокой стоимости отдыха. Индонезия, на мой взгляд, гораздо интереснее и разнообразнее Малайзии, в Индонезии отличная отельная база и сам продукт дешевле, при этом даже Индонезия сейчас продается плохо». /TOURBUS.RU

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