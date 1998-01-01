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Власти Венеции запретили шаурму ради сохранения культурного наследия города/ AZUR Air оштрафована на 100 тыс. руб. за задержку рейса в Екатеринбурге/ Совет ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для граждан Украины

Власти Венеции запретили шаурму ради сохранения культурного наследия города

Власти итальянской Венеции ввели запрет на открытие новых киосков с шаурмой и другой уличной едой, сообщает газета The Guardian.

Под запрет попала не только шаурма, но и, например, пицца, которую продают по кускам. Исключением стали только точки продажи традиционного для Венеции мороженого. Таким образом городские власти намерены защитить уникальность и культурное наследие города, пишет газета.

По словам главы Департамента туризма Венеции Паолы Мар, Венеция не должна потерять свою историческую идентичность и планирует продвигать местные продукты. "Мы хотим ограничить те виды деятельности, которые несовместимы с сохранением и развитием культурного наследия Венеции", — заявила она изданию.

Власти города планируют создать специальные "зоны для пикника" для туристов, где можно было бы есть уличную еду. Она уточнила, что не везде в Венеции можно это делать, например, такой запрет действует на главной площади города Сан-Марко.

AZUR Air оштрафована на 100 тыс. руб. за задержку рейса в Екатеринбурге

Авиакомпания AZUR Air выплатит 100 тысяч рублей штрафа за необоснованную задержку рейса в аэропорту Екатеринбурга, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Прокурорская проверка показала, что 21 января 2017 года рейс в Нячанг (Камрань) задержался в Кольцово более чем на девять часов. Резервный самолет вопреки требованиям закона предоставлен не был.

"Аналогичные задержки допущены авиакомпанией в январе-феврале 2017 года при выполнении рейсов по маршрутам Москва — Пунта-Кана и Иркутск — Бангкок", — отмечается в сообщении.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Урал" один из пассажиров январского рейса из Екатеринбурга в Нячанг, авиакомпания заявляла, что вылет откладывается по техническим причинам.

"Сначала вылет перенесли на 40 минут, потом на час, затем отложили до трех утра, после чего еще на полтора часа", — сказал собеседник агентства.

После проверки транспортная прокуратура возбудила в отношении авиакомпании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).

В результате мировой суд постановил признать AZUR Air виновной и наказать штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Совет ЕС утвердил решение по безвизовому режиму для граждан Украины

Совет Европейского союза на уровне министров поддержал сегодня решение по либерализации визового режима с Украиной, - сообщает «Интерфакс».

Министры рассмотрели соответствующий Регламент Европейского парламента и Совета ЕС, вносящий изменения в постановление N539/2001, в котором указаны третьи страны, чьи граждане при пересечении внешних границ должны иметь визу, и страны, чьи граждане освобождаются от такого требования (Украина).

Таким образом, после утверждения Советом ЕС документ должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальты) и опубликован в официальном журнале ЕС.

Решение о введении безвизового режима вступит в силу через 20 дней с момента публикации.

Между тем в обращении президента Украины Петра Порошенко говорится, что 17 мая он отправится в Страсбург, где состоится церемония подписания законодательного акта о предоставлении Украине безвизового режима.

/TOURBUS.RU



