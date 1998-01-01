Новости Туроператоры подводят итоги прошедших «майских каникул» Ведущие туркомпании рассказали, какие выездные направления пользовались наибольшим спросом в начале этого месяца

Опрошенные нами туроператоры, реализующие туры за рубеж, остались в основном довольны прошедшим высоким сезоном начала мая. "Мы очень довольны объемом продаж на майские праздники. Спрос оказался значительно выше, чем год назад. В основном, конечно, за счет Турции, которая стала лидером среди всех направлений. Пятерка топовых стран при этом у нас выглядит так: Турция, Кипр, Россия, Тунис, Таиланд. При этом Турция почти в четыре раза обошла Кипр по количеству бронирований", - рассказала нам Мария Конабеева, директор по маркетингу TBS. Как отметила, в свою очередь, Татьяна Круглова, PR-менеджер туроператора "TUI Россия", "нужно отметить, что, поскольку летом мы фокусируемся на пляжном отдыхе, наш ассортимент стран для отдыха на период майских праздников был еще не очень широк. В топе продаж нашей компании на это раз оказались Турция (более половины всех заказов), Кипр и греческий остров Крит. Можно сказать, что объем заказов и количество туристов на период майских праздников значительно увеличилось в этом году из-за возвращения Турции, которая является нашим ключевым направлением. В период прошлых майских праздников самым популярным был Кипр (в этом году он также в тройке лидеров). Из трендов видно, что туристы бронировали короткие туры на 3-4 ночи". "Продажи туров на выходные даты, приуроченные к празднованию 9 Мая, шли в этом году очень активно. Количество туров в Европу, забронированных в нашей компании с захватом вторых майских праздников, ровно вдвое превышает прошлогодние показатели», - заявила нам Светлана Баранова, PR-директор туроператора BSI Group. По словам эксперта, «в числе самых популярных европейских стран у туристов BSI на вторые майские праздничные даты этого года оказались Венгрия, Италия, Чехия, Франция, Великобритания и Австрия. При этом спрос на Великобританию превысил прошлогодние показатели на 80%, на Францию – на 100%. В среднем интерес к путешествиям в Европу на майские даты этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, вырос на 30-40%. Увеличилась и глубина бронирования туров. На прошлогодние майские даты туры в европейские праздники бронировались в среднем за 1-1,5 месяца до даты поездки, в этом году средняя глубина бронирования туров в Европу составила 3-4 месяца. Средняя продолжительность поездок в Европу на даты с захватом майских праздников составила 7-8 дней, а средняя стоимость тура на одного человека с авиаперелетом – 70 тыс. рублей. Положительную динамику спроса на вторые майские выходные наблюдаем также на туры в Китай и Индонезию. В этих странах на праздничные даты были востребованы комбинированные пляжные туры с экскурсионным отдыхом. В Индонезии пользовались популярностью комбинированные программы с посещением ОАЭ и Сингапура, в Китае – экскурсионные программы в Пекине и Шанхае в комбинации с отдыхом на острове Хайнань". Как отметили, в свою очередь, в пресс-службе компании «Анекс Тур», «по итогам продажи туров на майские праздники все запланированные объемы были выполнены. Лидировала Турция, активно бронировались Тунис, Вьетнам, Таиланд, Доминикана, ОАЭ, Испания, Греция, Китай Кипр, Куба, Марокко, Индия (Гоа) и Израиль». Наконец, в компании Travelata.ru, анализируя итоги первомайских онлайн-продаж, отметили, что «большинство российских туристов, купивших пакетные туры, отправились за границу – 88%. И только 12% отдыхающих предпочли родные берега. На первом месте по предпочтениям предсказуемо оказалась Турция – 41%. На втором – Россия с 12%, третье место поделили Греция и Кипр – по 9%. В целом предпочтения купивших пакетные туры на майские праздники распределились так: Турция (41%), Россия (12%), Греция, Кипр (по 9%), Тунис (8%), Таиланд (8%). При этом отели 5* в этом году позволили себе 32% туристов (год назад - только 11%). Туры в отели 4*, как и в прошлом году, приобрели 32% отдыхающих. В отели 3* было реализовано 26% туров, в 2016 году этот показатель был значительно выше – 39%. Открытие Турции принесло отдыхающим возможность приобрести туры с питанием по системе «все включено», и этим воспользовались покупатели 56% путевок». /TOURBUS.RU

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