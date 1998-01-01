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11 мая
Испания вновь стала генеральным партнером workshop «Турбизнес»
Этой осенью Отдел туризма посольства Испании вновь выступит генеральным партнером самых популярных региональных деловых мероприятий в сфере туризма
Отдел туризма посольства Испании (Turespana) – многолетний участник workshop «Турбизнес» – осенью этого года вновь выступит генеральным партнером самых популярных деловых мероприятий в сфере туризма, проходящих в регионах России и в ближнем зарубежье.
«Испания – одно из самых популярныхнаправлений отдыха российских туристов. Ежегодно в города и на курорты Испании приезжает больше миллиона россиян. Потенциал российского рынка – ключевой для диверсификации Испании как туристического направления, в связи с растущей популяризацией культурного, городского, природного, медицинского, экскурсионного, делового и шопинг-туризма среди россиян», - отмечает советник по туризму посольства Испании в Москве г-н Луис Бовес Мартин.
Отметим, что буквально на днях Всемирный экономический форум в очередной раз поставил Испанию на верхнюю строчку Индекса конкурентоспособности путешествий и туризма. Этот рейтинг составляется два раза в год и анализирует показатели туристической привлекательности 136 стран.Индекс Испании составил 5,43 балла из 7 возможных после анализа 14 позиций, среди которых выделяются высокие позиции по природным ресурсам (девятое место), культурным объектам (второе), инфраструктуре туристических услуг (второе), воздушному сообщению (девятое) и политической поддержке для продвижения и развития сектора (пятое).
По данным Национального института статистики Испании (FRONTUR), уже в минувшем году российский турпоток в Испанию вновь показал рост - за 2016 год Испанию посетили 1.079.040 гостей из России, а увеличение общего числа российских туристов по сравнению с 2015 годом составило 2,2%.
Туроператоры, работающие на направлении, также подтверждают позитивную статистику, отмечая, что рост интереса к отдыху в Испании вызван многими причинами – лояльной визовой политикой властей, разнообразием турпродукта, хорошим соотношением цены и качества сервиса, безопасностью в стране и заметным снижение курса евро по отношению к рублю.
Комментируя сотрудничество с workshop «Турбизнес», г-н Луис Мартин Бовес назвал его крайне продуктивным.«Мы готовы и дальше предлагать российским туристам полноценный, качественный и безопасный отдых и взаимодействовать с туристическими компаниями в регионах России. И, конечно, мы рады вновь сотрудничать с Издательским домом «Турбизнес».Испания выступала страной-партнером workshop в течение пяти лет, и мы довольны достигнутыми результатами», - отметил он.
Людмила Сивова, руководитель отдела workshop «Турбизнес», также отметила важность партнерства и эффективность региональных встреч. «Мы вновь открыты к сотрудничеству с такой многогранной страной, как Испания. И готовы в осеннем сезоне-2017 активно знакомить агентства двадцати 29 городов России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Грузии и Армении, в которых пройдут наши workshop, с туристическими возможностями, новыми регионами и видами туризма в Испании».
Календарь осенней серии workshop «Турбизнес» в 2017 г.:
25-29 сентября Пятигорск – Ставрополь – Краснодар – Ростов-на-Дону – Волгоград
2-6 октября Уфа – Оренбург – Самара – Казань – Н.Новгород
9-13 октября Пермь – Екатеринбург – Челябинск – Тюмень – Сургут
17 октября Москва
19 октября Санкт-Петербург
20 октября Калининград
24-27 октября Ярославль – Владимир – Рязань – Тула
24 октября Минск
01-02 ноября Алматы – Астана
9 ноября Ташкент
15-17 ноября Баку – Тбилиси – Ереван
Вся информация об осенней серии workshop «Турбизнес» в 2017 г.
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