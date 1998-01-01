Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
11 мая
Испания вновь стала генеральным партнером workshop «Турбизнес»
Этой осенью Отдел туризма посольства Испании    вновь выступит генеральным партнером самых  популярных региональных деловых мероприятий в сфере туризма

Отдел туризма посольства Испании (Turespana) – многолетний участник workshop «Турбизнес» – осенью  этого  года вновь выступит генеральным партнером самых  популярных деловых мероприятий в сфере туризма, проходящих в регионах России и в  ближнем зарубежье.

«Испания – одно из самых популярныхнаправлений отдыха российских туристов. Ежегодно в города и на курорты Испании приезжает больше миллиона россиян. Потенциал российского рынка – ключевой для диверсификации Испании как туристического направления, в связи с растущей популяризацией культурного, городского, природного, медицинского, экскурсионного, делового и шопинг-туризма среди россиян», - отмечает  советник по туризму посольства Испании в Москве  г-н Луис Бовес Мартин. 

 

Отметим, что буквально на днях Всемирный экономический форум в очередной раз поставил Испанию на верхнюю строчку Индекса конкурентоспособности путешествий и туризма. Этот рейтинг составляется два раза в год и анализирует показатели туристической привлекательности 136 стран.Индекс Испании составил 5,43 балла из 7 возможных после анализа 14 позиций, среди которых выделяются высокие позиции по природным ресурсам (девятое место), культурным объектам (второе), инфраструктуре туристических услуг (второе), воздушному сообщению (девятое) и политической поддержке для продвижения и развития сектора (пятое).

 

По данным Национального института статистики Испании (FRONTUR), уже в минувшем году российский турпоток в Испанию вновь показал рост - за 2016 год Испанию посетили 1.079.040 гостей из России, а увеличение общего числа российских туристов по сравнению с 2015 годом составило 2,2%.
«Мы уверены, что начатая тенденция роста на испанском направлении  продолжится и в 2017 г. По нашим прогнозам, ожидается увеличение российского турпотока на 10%», - заявили нам в испанском турофисе., 

 

Туроператоры, работающие на направлении, также подтверждают позитивную статистику, отмечая, что рост интереса к отдыху в Испании вызван многими причинами – лояльной визовой политикой властей, разнообразием турпродукта, хорошим соотношением цены и качества сервиса, безопасностью в стране и заметным снижение курса евро по отношению к рублю.

 

Комментируя сотрудничество с  workshop «Турбизнес», г-н Луис Мартин Бовес назвал его крайне продуктивным.«Мы готовы и дальше предлагать российским туристам полноценный, качественный и безопасный отдых и взаимодействовать с туристическими компаниями в регионах России. И, конечно, мы рады вновь сотрудничать с Издательским домом «Турбизнес».Испания выступала страной-партнером workshop в течение пяти лет, и мы довольны достигнутыми результатами», - отметил он. 

 

Людмила Сивова, руководитель отдела workshop «Турбизнес», также отметила важность партнерства и эффективность региональных встреч.  «Мы вновь открыты к сотрудничеству с такой многогранной страной, как Испания. И готовы в осеннем сезоне-2017 активно знакомить агентства двадцати 29 городов России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Грузии и Армении, в которых пройдут наши workshop, с туристическими возможностями, новыми регионами и видами туризма в Испании».    

 

Календарь осенней серии workshop «Турбизнес» в 2017 г.:

25-29 сентября   Пятигорск – Ставрополь – Краснодар – Ростов-на-Дону – Волгоград

2-6 октября   Уфа – Оренбург – Самара – Казань – Н.Новгород

9-13 октября   Пермь – Екатеринбург – Челябинск – Тюмень –  Сургут

17 октября    Москва 

19 октября  Санкт-Петербург

20 октября  Калининград

24-27 октября  Ярославль – Владимир – Рязань – Тула

24 октября  Минск

01-02 ноября  Алматы – Астана

9 ноября Ташкент

15-17 ноября Баку – Тбилиси – Ереван

 

Вся информация об осенней серии workshop «Турбизнес» в 2017 г.


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2017 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 