Новости Российский турпоток на Святую землю вырос на 35% Министерство туризма Израиля поделилось с нашим порталом результатами работы за первые месяцы этого года

Как сообщила глава российского представительства Министерства туризма Израиля Ксения Кобякова, «По итогам 2016 года, российский турпоток в Израиль составил 266 тыс. человек, не считая «однодневных» туристов. На данный момент Россия по-прежнему занимает второе место по количеству туристов, прибывающих в Израиль, уступая лишь США. В 2017 году туристический рынок России остается для нас одним из самых приоритетных – мы продолжаем предпринимать активные шаги по продвижению страны, как туристического направления, доступного для всех категорий туристов из России, независимо от предпочтений, достатка и региона проживания». Как сообщили нам в пресс-службе туристического представительства страны, в рамках работы министерства в первые месяцы 2017 года соглашения с туроператорами, действовавшие в 2016 году, были пролонгированы, а с теми туроператорами, которые ранее не работали с израильским рынком, были заключены новые маркетинговые договоры. Министерство принимало участие в крупнейших туристических событиях России и продолжило вести масштабную обучающую работу – на сегодняшний день количество выпускников онлайн-академии Израиля достигло двухсот человек, а еще 378 находятся в процессе обучения. В рамках работы с прямыми клиентами, была инициирована широкомасштабная рекламная кампания, которая охватывает Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самару и включает продвижение на ТВ (включая съемки ТВ-программ «Поедем Поедим» и «Еда, я люблю тебя») на , радио, в прессе, а также наружную и онлайн-рекламу. Как результат, число туристов из России, выбирающих Израиль продолжает расти: в январе 2017 года их количество увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в феврале – на 54%, в марте на 32%. Суммарное количество туристов за период январь – март 2017 года составило 70,5 тыс. человек, что свидетельствует о 35% росте по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Как и в предыдущие годы, одной из самых приоритетных задач министерства является расширение прямого авиасообщения между странами. На данный момент частотность рейсов между городами России и Тель-Авивом (аэропорт им. Бен-Гуриона) составляет 71 рейс в неделю. Из Москвы и Московской области, в общей сложности действуют 56 рейсов в неделю – их выполняют авиакомпании «Эль Аль» (18 рейсов), «Аэрофлот» (36 рейсов) и «Уральские а/л» ( два новых рейса в неделю из аэропорта Жуковский). Кроме того, «Уральские а/л» выполняет по одному рейсу в неделю из Екатеринбурга, Краснодара и Самары, и два рейса в неделю – из Сочи. Авиакомпания «Россия» предлагает еженедельный перелет из Ростова-на-Дону. С 14 июня 2017 года планируется увеличить частотность регулярного авиасообщения до 74 рейсов в неделю. Что касается чартерной перевозки, в 2016 году министерство объявило о продлении программы субсидирования рейсов из РФ в аэропорт Овда (курорт Эйлат). На данный момент можно с уверенностью говорить об успешности программы - в период со 2 октября 2016 года по 9 апреля 2017 года было выполнено 150 рейсов со средней загрузкой 82%. В общей сложности, в аэропорт Овда прибыло 26 043 гостя из России, что на 113% больше, чем в аналогичный период прошлого года. «Начало 2017 года было для нас очень динамичным, и результаты не заставили себя ждать: все большее количество российских туристов отдают предпочтение именно Израилю. Безусловно, приоритетными остаются туристические направления, которые могут предложить прямой перелет в место назначения, поэтому мы активно способствуем тому, чтобы количество рейсов между нашими странами продолжало расти, а география полетов расширялась. Министерство продолжает работать в том же направлении – обещаем, в этом году, вас ждет еще очень много приятных сюрпризов», – заключила Ксения Кобякова. Олег Драгунский, российский консультант-представитель израильской турфирмы Israel2Go, в беседе с корреспондентом нашего портала положительно оценил перспективы наступающего летнего сезона. По его словам, «Что касается «чистого» турпотока, то в летний период он относительно невелик, однако этот традиционный летний спад на направлении, на мой взгляд, совершенно неоправдан – летом на Средиземноморском побережье Израиля всегда можно хорошо отдохнуть. Израиль находится на самом юге этого моря, и купальный сезон здесь длится с конца апреля до середины ноября. Температура воды здесь в Средиземном море уже в июне достигает отметки +26-27°С при температуре воздуха до +30°С. Как раз в этом году мы специально для туристов подготовили программы «Отдохнуть и посмотреть» для отдыха летом в Израиле на Средиземном море». /TOURBUS.RU

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