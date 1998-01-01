Новости Вслед за Дубаем и Швецией, свой российский турофис закрывает Мексика Эксперты объясняют решение мексиканских властей заметным снижением российского турпотока на латиноамериканском направлении

По информации АТОР, в письме, разосланном российским туроператорам за подписью временного поверенного в делах посольства Мексики в Российской Федерации и глава британского офиса Совета по туристическому продвижению Мексики, сообщается, что офис Совета туристического продвижения Мексики (CPTM) в Москве, который был открыт в ноябре 2014 года, прекращает свою работу «по техническим причинам». В письме также сообщается, что несмотря на это и посольство Мексики в Москве, и CPTM продолжают свою работу по продвижению Мексики как туристического направления на российском рынке. По линии CPTM российский рынок будет курировать лондонский офис этой организации во главе с советником Висенте Салас, который теперь будет координировать усилия правительства Мексики по продвижению туризма в России. По линии посольства за продвижение Мексики как туристического направления в России будет отвечать третий секретарь посольства этой страны г-жа Наели Сесенья. Напомним, что это уже не первый зарубежный туристический офис в России , о закрытии которого стало известно в этом году. Так, в начале января было объявлено, что эмират Дубай закрывает свое российское турпредставительство. Как сообщал РСТ, пока что российское направление будет находиться под непосредственным руководством штаб-квартиры в эмирате. Затем, вероятнее всего, продвижение Дубая в России будет отдано на аутсорсинг какому-либо сетевому маркетинговому агентству. Таким образом, заметно поменяется стратегическая модель сотрудничества турадминистрации эмирата с Россией и странами СНГ. А уже в начале этого месяца стало известно, что свое турпредставительство в России закрывает и Швеция. Перемены в работе на международном туристическом рынке в Visit Sweden объяснили необходимостью усиления конкурентоспособности шведского туризма с упором на цифровые технологии. В этой связи помимо России, будут закрыты офисы в Финляндии и Италии. "Падение спроса, которое мы наблюдали в период с 2014 по 2015 год, коснулось всех направлений и Мексика не стала исключением, - прокомментировал нам новость о закрытии мексиканского турофисат Артур Мурадян, генеральный директор компании "Спейс Тревел". - К тому же после прекращения полетов "Трансаэро" большая часть туристов уже не может бюджетно добраться из России до Мексики. Туроператорам же невыгодно ставить чартеры на дальнемагистральные направления, при том что Мексика заметно проигрывает по стоимости отдыха той же Доминикане, да и «вернувшаяся» Турция забрала себе значительный объем туристов». «Видя отток туристов с мексиканского направления, руководство и приняло решение о закрытии турофиса в России. Но я не думаю, что они прекратят всю маркетинговую активность на нашем рынке, скорее всего, оставят ее на удаленном управлении", - заключил наш эксперт. Напомним также, что минувшей осенью Мексика вновь упростила режим въезда для наших туристов. Так, теперь помимо действующей мексиканской или американской визы в США для въезда в Мексику достаточно шенгенской, британской, канадской или японской визы. При отсутствии же таких виз гражданам России достаточно оформить моментальное одноразовое электронное разрешение на въезд. Действие такого электронного разрешения распространяется на 30 дней с даты оформления и позволяет находиться в Мексике до 180 дней. /TOURBUS.RU

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