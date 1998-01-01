Турбизнес и транспортники Северной столицы решают, как им работать в высокий сезон

Диалог между представителями турбизнеса и структурами, отвечающими за регулирование движения транспорта в Петербурге, только начинается – к такому выводу пришли участники заседания Комиссии по въездному туризму СЗРО РСТ, собравшиеся на днях для обсуждения проблем накануне наступления высокого сезона, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

При этой основной темой дискуссии стали ограничения, вводимые на разных видах транспорта. В частности, Евгений Зубарев, президент Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга, представители которой особенно чутко реагируют на запрет движения по воде в период проведения Кубка Конфедераций, пояснил: город обратился в Минтранс с конкретными предложениями, направленными на защиту туризма.

Речь идет о том, чтобы «запретные» районы акваторий устанавливать только в дни проведения матчей (в Петербурге - 17, 22 и 24 июня, 2 июля), а ограничения распространять лишь на маломерные, прогулочные и спортивные парусные суда, не осуществляющие пассажирские перевозки на внутренних водных путях по транспортным, экскурсионно-прогулочным и туристским маршрутам. «Предложения направлены в Министерство и остается дождаться, каким окажется окончательный текст этого нормативно-правового акта», – констатировал эксперт.

Еще одно «больное» место питерского (да и любого другого регионального) туризма – перевозка автотранспортом детей. На заседании Комиссии по въездному туризму СЗРО РСТ выступление начальника отделения технического надзора 4 отдела Управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Дмитрия Горбатюка вызвало бурю эмоций.

В частности, массу претензий со стороны турбизнеса вызвал порядок подачи уведомлений об осуществлении перевозки организованной группы детей. В то время как полицейский подчеркнул, что из-за большого числа поступающих уведомлений функцию их приема передали «вниз», в районные отделы ГИБДД, специалисты утверждают: работа по этой части организована из рук вон плохо. «Не считая того, что в райотделах ГИБДД есть неприемные дни, порой не то что начальников – даже ответственных специалистов по приему уведомлений нет на месте даже в приемные часы», – утверждают представители сферы туризма.

Кроме того, вопросы вызывают не только практика приема уведомлений (в частности, нередко полицейские настаивают на детальном указании маршрута следования автобуса с перечислением всех включенных в него улиц, времени проезда по ним и скорости движения), но и порядок проведения инспекций.

«Случаев, когда сотрудники ГИБДД штрафуют транспортные компании или прерывают экскурсии по неправомерным или недостаточным основаниям, предостаточно», - утверждают представители туриндустрии. На что Дмитрий Горбатюк ответил: если сотрудники ГИБДД превышают полномочия или отказывают в приеме уведомления – надо жаловаться куда следует. Правда, как при этом работать, ожидая рассмотрения жалобы, он не сообщил.

Что касается других вопросов, то заместитель председателя Комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия напомнила собравшимся о необходимости предоставления статистических данных об экономической деятельности по формам, утвержденным Министерством культуры. «Фактической статистики, которая подтверждала бы значимый вклад туризма в городскую экономику, собрать пока не можем», - подчеркнула она.

Подводя итог встречи, руководитель Комиссии по въездному туризму СЗРО РСТ Леонид Флит отметил, что «мы все в одной лодке и должны стремиться к совместным конструктивным предложениям, а не к малоэффективным «кухонным жалобам». «Высокий сезон в Петербурге ожидается напряженным, а к старым проблемам каждый год добавляются новые, - констатировал он. - Но решить их можно только совместными усилиями. Поэтому ждем конкретных инициатив и надеемся на открытый диалог со всеми членами туристского сообщества».

/TOURBUS.RU