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10 мая
В Египте будут бороться с "приставучими" торговцами
Наши эксперты комментируют принятый египетскими властями закон, направленный на борьбу с излишне назойливыми продавцами сувениров
Продавцов сувениров, которые “пристают” к туристам в Египте, будут штрафовать за излишнюю назойливость — соответствующий закон был принят правительством страны на минувшей неделе.
Согласно документу, “приставучие” торговцы заплатят за преследование гостей Египта возле достопримечательностей и в зонах археологических раскопок и навязывание своего товара от трех до 10 тысяч египетских фунтов ($150—500), сообщает “Лента.ру».
Кроме того, власти Египта ужесточили наказание за незаконные раскопки, кражу древностей и торговлю ими — нарушителям грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного.
"Этот закон никогда не вступит в силу, а если вступит, то не сможет работать, - уверен между тем Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети "Розовый слон". - Все это делается с одной лишь целью - привлечь туристов.
На самом деле, чтобы отслеживать назойливых торговцев, нужны полицейские. Но не в форме, иначе их будет сразу видно. Но даже если они будут "маскироваться" под рядовых граждан, назойливые торговцы запомнят всех из них максимум за месяц и научаться не попадаться им на глаза. Но при этом успевать делать свой "бизнес".
Солидарна с коллегой и Ольга Лосева, гендиректор турфирмы "Компания ЮДО". По ее словам, "будет непросто привести такой закон в действие. Кто будет отслеживать торговцев? Кто бы это ни был, торговцы быстро их запомнят. Для начала вообще нужно, чтобы страну открыли, после чего в первое время туристам вообще будет все равно, есть эти торговцы или нет, назойливые они или тактичные".
Напомним, что в настоящее время запрет на авиасообщение между Россией и Египтом сохраняется, и о сроках его отмены высказываются противоречивые мнения. Так, в марте спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время визита в Египет заявила, что план по обеспечению безопасности аэропортов выполнен более чем на 90%, однако остались четыре невыполненные позиции.
Она подчеркнула, что после произошедшей авиакатастрофы над Синаем Россия не может даже в мелочах не учитывать необходимость самой строгой безопасности полетов пассажиров.
В то же время на днях глава Ассоциации туристических инвесторов Южного Синая Хишам Али заявил в интервью газете Daily News Egypt, что российские туристы вряд ли вернутся в Египет раньше 2018 года.
/TOURBUS.RU
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