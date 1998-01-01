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10 мая
Росавиация не стала полностью отменять свое предупреждение о возможности запретов чартерных рейсов в Турцию
Наши эксперты комментируют неожиданное решение российских авиавластей оставить предупреждение о возможном запрете чартеров для аэропорта Антальи
Российские авиационные власти отменили предупреждение о возможном ограничении чартеров на турецкие курорты, сохранив при этом такую возможность для Антальи, сообщил источник в одной из чартерных авиакомпаний, на которого ссылается «Интерфакс».
“Мы получили подтверждение отмены предупреждения о возможности приостановки чартерного авиасообщения с турецкими курортами. Тем не менее, оно сохранило свою силу для аэропорта Антальи", — сказал собеседник агентства.
Напомним, что в начале апреля Росавиация предупредила российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи "со сложной внутриполитической ситуацией" в этой стране. Перевозчикам было рекомендовано принять меры при планировании существующих чартерных программ, но ни один из них так и не отказался от полетов в Турцию. Тем не менее, вскоре туроператоры сообщили о снижении продаж туров в эту страну на треть.
В конце апреля спрос на отдых в Турции начал восстанавливаться, констатировали эксперты.
Между тем в Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают маловероятной приостановку чартеров в Анталью.
По словам представителей АТОР, уже во втрой раз «в прессу попал технический документ Росавиации, который носит лишь рекомендательно-предупредительный характер и адресован участникам авиационного рынка, речи о приостановке чартерного сообщения с Турцией не идет. Авиакомпании подтвердили факт получения новой телеграммы Росавиации.
Никакого приказа или указания для незамедлительной приостановки чартеров в этом рабочем документе регулятора нет. Более того, в нем не содержится никаких конкретных дат и других подробностей".
В АТОР отакже отметили, что в тексте сообщения указан лишь один турецкий аэропорт — Анталья. Анталья – это главный турецкий курорт, на который приходится около 80% российского турпотока в Турцию. Но российские авиакомпании выполняют чартерные рейсы и в аэропорты Аланьи, и Даламана.
“Не думаю, что чартеры в Турцию все-таки запретят. Но возможно все, именно поэтому крупные туроператоры увеличивают сейчас объемы регулярной перевозки. В таком случае при любом исходе мы сможем отправлять туристов на турецкие курорты. Что касается самих туристов, то они не выражают никакого беспокойства по этому поводу", - прокомментировала нам эту новость Анна Бывальцева, представитель сети турагентств Coral Travel.
Татьяна Парфенопуло, замдиректора компании "Скидка тур", в свою очередь также заявила нам, что не испытает беспокойства по поводу возможной отмены чартерных рейсов в Анталию.
При этом,эксперт отметила, что "есть туристы, которые не хотят лететь регулярными рейсами, тарифы которых выше, нежели чартерных. Так, у Turkish Airlines доплата за топливо в два раза превышает тарифы чартерых перевозчиков, что, конечно, отражается на конечной стоимости тура.
Но в любом случае, даже если отменят чартеры, ничего резко негативного не произойдет, просто поменяют статус чартерного на регулярный и вместо четырех цифр в номере рейса будет лишь три".
/TOURBUS.RU
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