Новости Туристы-индивидуалы, побывавшие в Турции, не смогут получить визу по прибытии на Хайнань Наши эксперты обсуждают, скажется ли на турпотоке на китайские курорты ужесточение визовых правил

По информации пресс-службы компаниии ANEX Tour, власти Китая изменили порядок оформления индивидуальных туристических виз. Согласно вступившим в силу поправкам к законодательству, теперь для туристов, у которых есть отметки в паспорте о посещении Турции, Египта, стран Ближнего и Дальнего Востока, независимо от сроков пребывания на территории этих государств, запрещено оформление индивидуальной визы по прибытии в аэропорт Санья (о-в Хайнань), вплоть до депортации из Китая. Кроме того, туристам, находившимся ранее в указанных странах суммарно более 30 дней, а также посещавшим Иран, Афганистан и Ирак, не представляется возможным открыть визу по прилёту в Пекин. Вместе с тем таким туристам возможно оформление безвизовых групповых списков или предварительное оформление виз через консульство. При этом «вывод» таких туристов из групповых списков перед поездкой в Китай (если путешественник по каким-либо причинам намеревается это сделать) невозможен - в этом случае им откажут в получении индивидуальных виз по прилёту, отмечают в компании. Комментируя эту новость, Елена Малышева, руководитель направления Юго-Восточной Азии компании "Чайна Тревел", заявила нам, что "власти КНР уже вводили подобные ограничения. Мы надеемся, что в этот раз они пересмотрят свое решение, в противном случае это негативно отразится на направлении. У многих российских туристов есть отметки о посещении Турции, и если такое визовое правило вступит в силу, многие из них примут решение не ехать на отдых в Китай". Наталья Дальбинова, начальник отдела продаж компании "Ориентал Дискавери", напротив, уверена, что "визовые нововведения не окажут никакого влияния на спрос. Поездку в Китай туристы, как правило, планируют заранее, поэтому оформить визу не составит труда. Раньше мы отправляли в Китай большое количество бизнесменов, у которых не было времени даже на оформление срочной визы, которое занимает всего сутки, и они оформляли визу по прибытии, но сейчас поток таких туристов минимален. На групповые поездки это правило не распространяется, а индивидуалы готовятся к туру заранее, поэтому я не вижу никакой угрозы в этом визовом нововведении". Римма Ильясова, коммерческий директор компании "Чайна Лайн", солидарна с коллегой. По ее словам, "новые визовые правила пройдут незамеченными для туристов. За последнее время только двое наших клиента оформляли визы по прибытии, остальные оформляли визы в консульстве.Это не составляет никакого труда, тогда для того, чтобы оформить визу в аэропорту нужно выполнить ряд условий, таких как заблаговременная подача документов и дальнейшее ожидание подтверждения от миграционного контроля. Условия, конечно, выполнимые, но многие туристы считают этот процесс весьма неудобным, потому оформляют визы заранее. Уверена, что никакого влияния на туризм это не окажет, а вот над стоимостью билетов я бы задумалась. На летний сезон стоимость перевозки в Пекин и Шанхай находится на уровне 35 тыс. Как при таких ценах формировать бюджетные туры, как стимулировать поток?» Подобное мнение выражает и Василий Лебедев, генеральный директор туркомпании "Открытие: "Оформить визу в Китай совершенно несложно, все туристы так и поступают, объем наших клиентов, которые оформляют визу по прилету минимален. Никакого влияния на поток это визовое изменение не окажет". /TOURBUS.RU

Теги: Китай, Хайнань, Санья, Пекин, Визовые новости Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 По тексту:



Подписка