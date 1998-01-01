Новости Wizz Air свяжет берега Дуная и Невы Эксперты комментируют планируемое начало полетов венгерского лоукостера из Будапешта в Северную столицу

В конце августа город на Неве ждут сразу два приятных сюрприза: из Пулково появится прямой рейс в Будапешт, а выполняющая его авиакомпания Wizz Air станет первым зарубежным низкобюджетным перевозчиком, появившемся в северной столице в последние годы, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве. Выступая недавно в рамках презентации туристических возможностей Венгрии в Петербурге, генеральный консул страны в городе на Неве Габор Надь, не вдаваясь в детали, сообщил, что переговоры о прямом рейсе в Будапешт ведутся. «Мы готовы сделать все для того, чтобы петербуржцам было удобнее путешествовать в Венгрию», - подчеркнул он. Реализация идеи маршрута оказалась неожиданно быстрой: уже объявлено, что Wizz Air дважды в неделю начнет выполнять прямые регулярные рейсы из «Пулково» в Будапешт с 27 августа. Чему все стороны, безусловно, рады. Оценивая масштаб события, Евгений Ильин, коммерческий директор управляющей питерским аэропортом компании «ВВСС», подчеркивает: Wizz Air станет первым полноценным зарубежным лоукост-перевозчиком, который будет летать из Петербурга. «Это долгожданное событие и для аэропорта, и для города, так как Будапешт входит в число стратегических направлений, с которыми у северной столицы России пока нет прямого регулярного авиасообщения. – заявил он. - Уверены, что рейс будет пользоваться высоким спросом как у туристов, так и у деловых путешественников с обеих сторон». В свою очередь, директор по коммуникациям Wizz Air Тамара Валуа добавляет, что маршрут из Петербурга в Будапешт не только позволит жителям северной столицы РФ быстро и недорого добираться до столицы Венгрии, но и открывает им путь в Европу. «Маршрут обеспечивает удобное лоукост-сообщение с Европейским союзом, предлагая в общей сложности 63 маршрута из Будапешта, - констатирует она. – Он будет стимулировать туризм и бизнес-отношения между странами, а также откроет легкий и недорогой способ посетить культурную столицу России для иностранных гостей». Это действительно так: билеты на рейс из Питера в Будапешт обещают реализовывать по цене от 30 евро, а добраться из столицы Венгрии в Европу можно примерно по той же цене: даже в Рейкявик в конце августа есть возможность слетать всего за 100 евро. В связи с этим никаких сомнений в том, что рейс Wizz Air из Питера в Будапешт будет пользоваться спросом, нет. Во-первых, Венгрия практически круглогодично популярна: по официальным данным, за первые 3 месяца 2017-го турпоток в страну из России вырос на 60%. «Страна настолько интересна самым разным категориям клиентов, что спрос на нее есть всегда, - говорит по этому поводу Наталия Посредникова, директор офиса «Робинзон-Турс» в Петербурге. – Предложения есть на любое время года, а глубина продаж в настоящее время постоянно растет - сейчас туристы бронируют отдых в Венгрии уже на Новый год». А с учетом того, что в августе появится прямой и недорогой перелет в Будапешт, поток гостей из Питера в Венгрии только увеличится. Как считают в других петербургских турфирмах, рейс может пользоваться спросом и как транзитный. «Если учесть, что Wizz Air имеет разветвленную маршрутную сеть и нередко летает в города, куда нет прямых рейсов из Петербурга, а стоимость перелета может быть низкой, рейс вполне могут использовать и легкие на подъем люди для того, чтобы оказаться, например, в Албании», - считает Дмитрий Зимин, менеджер компании «Искусство путешествий». /TOURBUS.RU

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