Рыцарский турнир, «Белая ночь», Медовый Спас и соколиная охота ждут туристов этим летом в Коломенском

В музее-заповеднике Коломенское прошла презентация экскурсионных и художественных программ наступающего летнего сезона

«Нынешний сезон для нас отчасти юбилейный, — сказал, открывая презентацию, директор Московского Государственного объединённого музея-заповедника Сергей Худяков, - исполняется 350 лет освящению «осьмого дива» - деревянного дворца царя Алексея Михайловича с тремя сотнями помещения и тремя тысячами окон, и 345 лет со дня рождения Петра I, который родился в год его закладки. Первый российский император родился 26 мая, но день Петра Великого, который становится всё более популярным событием нашего туристического календаря, мы празднуем в последнее воскресенье мая — в нынешнем году это будет 28 мая».

Летняя посещаемость Коломенского, по информации г-на Худякова, превышает два миллиона человек, но его территории и его музеи могут принять гораздо больше.

В сегодняшнем Коломенском открыты 23 экспозиции, за год проводится более сорока выставок. В течение нынешнего лета их будет 26 — например, дню рождения Петра I будет посвящена выставка «Как царь Пётр море полюбил».

Первым вернисажем нового сезона стала выставка «Иван Васильевич», которая посвящена одноименной пьесе Михаила Булгакова - совместный проект Коломенского и музея писателя.

Музей предлагает туристам 61 экскурсионно-художественную программу, 46 экскурсий (11 из них предназначены специально для летнего сезона), 5 аудиоэкскурсий на электромобилях и «паровозиках», 5 маршрутов прогулок в конных экипажах, 2 маршрута на пони, 6 игр-путешествий на всех территориях, а также особо привлекающих молодёжь 5 игр-квестов с использованием гаджетов.

Одна из них - «Тайны деревянных башен» - проводится на сравнительно недавно образованной территории музея-заповедника — Музее деревянного зодчества. В него входят, помимо знаменитых проездных ворот Николо-Карельского монастыря, входят также Моховая башня Сумского острога со следами шведских осколков и пуль, башня Братского острога, связанная с именем протопопа Аввакума и недавно собранный на заповедной территории Георгиевский храм 1685 года с реки Ёрги, притока Северной Двины.

По мнению сотрудников музея-заповедника, помимо уже вошедших в его «репертуар» экскурсии «Вперёд в прошлое» и «По Коломенскому — с ветерком», большой интерес посетителей вызовут новая экскурсия «Медовое Коломенское» и экскурсионно-художественная программа «Пчелиная семейка», которые послужит своеобразной поддержкой традиционно отмечаемого в музее Медового Спаса (14 августа).

Царская резиденция, в которой было немало хозяйственных построек — часть из них сохранилась, часть восстановлена - в прежние времена была со всех сторон окружена садами, в которых издавна развивалось пчеловодство.

Центром экскурсии станет недавно восстановленная Усадьба пасечника, на котрой можно увидеть медоносные деревья, кустарники и травы, жилой дом пасечника со старинной бортью (ульем) — бортничество существует на Руси ещё с языческих времён, а мёд когда-то вполне успешно заменял сахар. Именно в Коломенском — как знак уважения к его августейшим владельцам и их пасечникам — уже несколько лет проводится Всероссийская ярмарка мёда.

К летнему сезону 2017 года музей подготовил и новую экскурсионно-художественную программу «Царский двор в Коломенском и ловчие птицы»: царь Алексей Михайлович из всех видов отдыха предпочитал соколиную охоту и вкладывал много сил и средств в обустройство Соколиного двора в Коломенском.

27 июля в выставочных задах Сытного двора откроется выставка «Соколиная охота. Царская потеха с ловчими птицами». На выставке будут представлены предметы - как подлинные, так и реконструкции - наиболее подробно раскрывающие все тонкости искусства соколиной охоты: документы, графика, живопись, мелкая пластика, книги, иконы, карты, зоологический предметный ряд — чучела.

Также летом нынешнего года посетители Коломенского увидят новые выставки: «Сказание о Братской башне», «Первый на селе работник», «Терем, свадебный поезд и «девья краса», «Иконописный образ Иоанна Крестителя», «Дон. Шолохов. Россия».

Самыми яркими событиями нынешнего сезона обещают стать рыцарский турнир Святого Георгия (первые числа мая), Белая ночь в Коломенском (20 мая) — романтический праздник, посвящённый цветению яблочных садов, фольклорный фестиваль «Коломенский хоровод» (конец-мая — начало июня), фестиваль «Империя оперы» (16 — 17 июня), посвящённый 225-летию со дня рождения Джоакино Россини, фестиваль православной музыки «Русь певчая» (4, 7, 11, 13, 18 и 20 июля), летний оперный фестиваль на открытом воздухе у Вознесенской церкви (конец июля — начало августа), джазовое лето в Коломенском — в шатре у дворца Алексея Михайловича, фестиваль старинной музыки «Музыкальное искусство России и стран Европы XVI-XVIIIвеков» (октябрь) — в этом году он посвящён Гайдну и его современникам.

/TOURBUS.RU