Новости Горячие новости Предупреждение о возможной приостановке чартеров в Турцию могут отменить уже сегодня/ Туристов предупреждают о начале сезона высоких волн на пляжах Пхукета/ Профессионалов туризма приглашают на закрытый показ балетов

Предупреждение о возможной приостановке чартеров в Турцию могут отменить уже сегодня Российские авиационные власти могут уже до конца текущего дня отменить предупреждение авиакомпаниям о возможной приостановке чартеров в Турцию, сообщил "Интерфаксу" источник в туристической отрасли. В минувшую среду вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил журналистам в Сочи по итогам переговоров президентов РФ и Турции, что Росавиация до начала лета отзовет свое предупреждение о возможном ограничении чартерных рейсов в Турцию. Напомним, что в начале апреля Росавиация предупредила российские авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи "со сложной внутриполитической ситуацией" в этой стране. Перевозчикам было рекомендовано принять меры при планировании существующих чартерных программ, но ни один из них так и не отказался от полетов в Турцию. Тем не менее, вскоре туроператоры сообщили о снижении продаж туров в эту страну на треть. В конце апреля спрос на отдых в Турции начал восстанавливаться, констатировали эксперты. Туристов предупреждают о начале сезона высоких волн на пляжах Пхукета Сезон муссонов и высоких волн начался в этом году на тайском Пхукете раньше обычного, пишет местное издание "Новости Пхукета" со ссылкой на заявление службы спасения."Пхукет входит в сезон муссонов и волны на пляжах могут быть опасны уже сейчас. Высокие волны, вероятно, будут образовываться ежедневно. Обычно муссоны приходят в последнюю неделю мая, но в этом году они начались раньше", – сообщил представитель Phuket Lifeguard Service, слова которого цитирует газета. Он рассказал, что спасателям уже пришлось оказывать помощь туристке из России, которую сбило с ног и выбросило на песок мощной волной на Найтоне. Женщина получила ссадину, но последствия могли бы быть и более серьезными, поскольку такие высокие волны, с силой обрушивающиеся на песок, известны как основная причина травм позвоночника у поклонников серфинга. По словам спасателя, высокие волны в сезон муссонов свойственны для пляжей Най-Харна, Ката, Карона, Сурина и Май-Кхао на Пхукете. "Купаться пока что можно в любое время, но если вы видите, что образуется такая волна, необходимо срочно вернуться на берег. Не пытайтесь поймать волну, находясь на мелководье у самого берега", – предупредил он. Закрытый показ балетов для турбизнеса 22 и 23 мая в 19:00 медиахолдинг Travel Russian News и Имперский Русский балет приглашают на закрытый показ шедевров отечественного балета «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» для профессионалов турбизнеса в концертном зале гостиничного комплекса «Космос». Спонсор показа страховая компания ERV. Вы получаете уникальный шанс не только культурно обогатиться в кругу коллег, но и узнать о формах сотрудничества с коллективом под руководством заслуженного деятеля искусств России Гедиминаса Таранды, прославившего классический российский балет на весь мир. «Балет в культуре нашей страны – это прививка высокого искусства, которую принято делать в нежном возрасте, восприимчивом к красоте и возвышенным чувствам. Мы гордимся теми артистами и художниками, кто дарил нам сказку в детстве, трепет души в юности и благородные эмоции в зрелом возрасте. Имперский Русский Балет сохранил уникальные традиции исполнительского мастерства и вдохновенного творчества. Мы помним тех, кто создавал лучший в мире балет. Тех, кто позволял нам испытывать неподдельную гордость и восхищение. Тех, кто создал уникальную школу классического танца, распространив ее по всему свету. Тех, кто «жил» на сцене и посвятил всю свою жизнь этой тяжелейшей «порхающей» профессии», - говорит г-н Таранда. Как получить приглашение на событие? Искусство бесценно, так же как и знания, а потому предлагаем пройти небольшую викторину и честно заслужить приглашение на две персоны на одно представление! Также приглашения можно получить у партнеров: туроператоров, систем онлайн-бронирования и агентских сетей, принимающих участие в этом уникальном событии. Следите за новостями. Обратите внимание, что количество приглашений строго ограничено!

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