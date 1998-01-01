ЭТО ЛЮБОПЫТНО: Что и как едят в круизах?

Компания Dreamlines предоставила нашему порталу результаты подробного опроса о питании в круизах, в котором приняли участие около трех тысяч туристов

Качество и разнообразие еды играет огромную роль для большинства туристов, отправляющихся в отпуск, ведь в отпуске хочется расслабиться и получать удовольствие. Компания Dreamlines провела опрос о еде в круизах, в котором приняли участие около 3000 туристов. Они поделились своим опытом и рассказали, насколько важно разнообразие продуктов и напитков во время круиза, что они предпочитают больше, шведский стол или же ресторан.

Интересно, что половина отдыхающих, как мужчин так и женщин, возвращаются домой после отпуска, набрав несколько лишних килограммов. Пассажиры круизных судов отмечают, что в среднем их вес после круиза увеличивается примерно на два килограмма (точные цифры - на диаграмме).

Свежий морской воздух, как известно, возбуждает аппетит. Каждый день на тарелках пассажиров оказывается больше 4 кусочков рыбы или мяса. Из-за разнообразия гастрономических изысков, блюда из картофеля не пользуются особой популярностью. Пассажиры съедают в день всего две порции картофеля фри, пюре или жареного. А вот фрукты и овощи, наоборот – самое любимое лакомство для пассажиров круизных лайнеров. Также в приоритете сладости, более 3 кусочков торта и почти 4 шарика мороженого каждый день радуют не только взрослых, но и детей, рассказывают туристы Dreamlines.

Очень интересная картина обстоит с напитками. Хотя на круизных лайнерах царит праздничная атмосфера, шампанское туристы пьют меньше всего – в среднем 2,5 бокала в день. Красное же вино, напротив, пользуется большой популярностью – в среднем гости лайнера выпивают 3,3 бокала в день. Воду предпочитают чаю и кофе: около пяти стаканов воды в день выпивает один пассажир, в то время как чая или кофе – всего три чашки.

Почти половина (46%) отдыхающих на лайнере предпочитают ужинать или обедать в ресторанах А la carte, где у них есть возможность заказать самые разнообразные блюда из меню, в то время как 39% предпочитают шведский стол. Для 12% и вовсе не имеет значения, куда пойти на ужин, а всего 2% пассажиров посещают тематические рестораны, в которых нужно платить дополнительно. Один раз за круиз более 30% пассажиров все-таки ужинают в альтернативных ресторанах, в то время как 27% совсем незаинтересованны в ресторанах, которые не входят в стоимость круиза.

Опрос показал, что такой критерий, как еда, играет первостепенную роль при планировании круиза. Почти половина опрошенных туристов (43%) обращает внимание на питание на борту при выборе круиза. Во время круиза для 71% пассажиров качество еды стоит на первом месте, остальные 29% считают, что есть более важные аспекты, чем еда.

/TOURBUS.RU