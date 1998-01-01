Новости

ЦИФРА НЕДЕЛИ: Турпоток из России в Венгрию должен вырасти в этом году на 20%

Туроператоры, работающие на направлении, комментируют позитивные прогнозы венгерского Бюро по туризму о росте российского турпотока

Венгрия надеется на увеличение числа туристов из России на 20% в 2017 году, сообщает АТОР со ссылкой на Бюро по туризму при посольстве Венгрии в России.

"По итогам первых трех месяцев этого года рост российского турпотока составил порядка 64% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При сохранении позитивной динамики в Венгрии рассчитывают не менее чем на 20%-й рост числа российских туристов", — говорится в сообщении.

Как уточнили в АТОР, российские туроператоры считают Венгрию одним из самых возвратных направлений Европы. Россияне, как правило, предпочитают туры на термальные курорты страны, а также посещают столицу – Будапешт.

В первом квартале 2017 года визу в Венгрию получили 12 тыс. россиян. По данным Росстата, в 2016 году страну посетили 95 тыс. туристов из России.

Галина Каменская, заместитель директора департамента Европы компании "Русский Экспресс", разделяет позитивные надежды Бюро по туризму Венгрии. Эксперт рассказала нам, что "после стабилизации рубля, активно начали продаваться относительно бюджетные европейские направления, каким и является Венгрия. Соотношение цена-качество в этой стране идеальное, туристы активно бронируют отдых в Венгрии, хорошо бронируются лечебные туры.

Есть все основания полагать, что по итогам года мы получим хорошие показатели".

Александр Скрыпник, генеральный директор компании "Салют Европа", также говорит о хороших продажах на направлении: "Интерес к Венгрии достаточно высок, ведь она по сравнению с другими европейскими направлениями выглядит в нынешних реалиях весьма и весьма неплохо.

Несмотря на то, что покупательная способность россиян повысилась, дорогие туры продаются не так активно, а ценовая политика Венгрии привлекательна, потому рост по итогам года будет если не на 20%, то на 10% точно".

Владимир Быков, менеджер европейского отдела компании "Веди Тур Групп", в свою очередь отметил, что "Венгрия - одно из самых бюджетных европейских направлений и пользуюеся у российских туристов заслуженной популярностью. Стоимость перелета в Венгрию вполне адекватна, цены на отдых непосредственно в стране тоже бюджетны, особенно учитывая, что эта страна пока что не перешла на евро.

Венгрия - очень интересная страна не только с точки зрения лечебных курортов, но и экскурсионнных программ, а близость к Австрии позволяет туристам совместить посещение двух стран. Думаю, что рост потока по итогам года мы зафиксируем".

Наконец, Маргарита Гончаренко, руководитель европейского отдела компании "КМП групп", также говорит о росте спроса на Венгрию: "Бронирование на этом направлении идут достаточно активно. Лидирующие позиции занимает Хевиз и Будапешт. Наши туристы, как правило, едут в страну с целью посещения термальных курортов, достаточно много продаж и корпоративным клиентам".

/TOURBUS.RU