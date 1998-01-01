Как прошел сезон на «Роза Хутор»?

Курорт «Роза Хутор» принял 800 тыс. гостей за зимний сезон-2017. Загрузка отелей курорта составила 73%, а в пиковые периоды приближалась к 100%.

«В зимнем сезоне продолжалось развитие гостиничной инфраструктуры, в частности, Горной Олимпийской деревни. На ее территории открылись три новых отеля, что на 19% увеличило общий номерной фонд курорта – до 2592 гостиничных номеров. Средняя загрузка всех отелей в течение сезона составила 73%, в пиковые периоды (январь, февраль) приближаясь к 100%», - отметила директор по маркетингу и продажам Ольга Филипенкова.

В прошлом зимнем сезоне курорт «Роза Хутор» посетили примерно столько же гостей. На фоне общего снижения внутреннего турпотока это говорит о том, что спрос среди туристов на качественный горнолыжный отдых в стране по-прежнему высок.

Напомним, что зимний сезон стартовал на курорте 16 декабря 2016 года. В преддверии этого на курорте были построены три новые канатные дороги, а общая зона катания на курорте увеличилась на 17 км и на сегодняшний день составляет 94 км трасс.

Летний сезон на курорте «Роза Хутор» уже стартовал и продлится до конца октября.

Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», подводя итоги зимнего сезона -2017 на курорте «Роза Хутор», назвал их хорошими, отметив при этом, что «спрос в этом году просел примерное на 20% по сравнению с прошлым годом. Что касается данных самого курорта, то, смею предположить, что они считают туристами всех, кто приезжает на курорт, даже без ночевки. Но это не «качественные» туристы и они никак не помогают курорту развиваться. Мне кажется, что эти потоки нужно разделять. Если мы говорим о потоке горнолыжников, то он однозначно просел. Многие туристы, которые в прошлом году приезжали кататься на «Роза Хутор», в этом году на фоне укрепившегося рубля, начали возвращаться на европейские курорты.

Если говорить о проблемах курорта, то основная - отсутствие единого ски-пасса, если создание единой зоны катания - сложный процесс, то единый ски-пасс – программная и вполне выполнимая задача. Одним словом, для опытных горнолыжников «Роза Хутор» развивается достаточно медленно.

Что касается летнего сезона на «Роза Хутор», то, думаю, что курорт будет подвержен тенденции понижения спроса, как и пляжные курорты Черного моря».

«Некоторый спад действительно наблюдается, порядка 5-7 %, туристы сокращают длительность пребывания до 5 -7 дней, некоторые предпочитают останавливаться в гостиницах Сочи и Адлера и оттуда ездить на курорт. Не думаю, что и этим летом курорт будет пользоваться большой популярностью , туристы предпочитают море горам, и выезжают на «Роза Хутор» на экскурсию», - отметила в свою очередь Оксана Китель, коммерческий директор компании «КРиСТ».

Наконец, Александр Скрыпник, генеральный директор компании «Салют Европа», назвал прошедший сезон на «Роза Хутор» вполне успешным. «Конечно, горнолыжники начали возвращаться на европейские курорты, но это опытные горнолыжники. Думаю, что курорт не ориентируется на таких, все-таки «Роза Хутор» развлекательный курорт и свой клиент у них, конечно, есть. Не уверен, что поток будет расти, но на стабильность рассчитывать можно».

/TOURBUS.RU