На Филиппины могут открыть прямой рейс из Москвы

Наши эксперты обсуждают информацию о возможном открытии прямого авиасообщения, а также комментируют, как реализация этого проекта повлияет на спрос на направлении

Этот вопрос обсуждался в ходе рабочей встречи российско-филиппинской межправительственной комиссии, пишет АТОР. Возможно, что тема прямого авиасообщения будет поднята и в переговорах президентов двух стран в мае.

В работе межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Маниле в конце апреля приняла участие Евгения Конколь, глава Российско-Филиппинского делового совета ПРИ ТПП РФ и глава туроператорской компании «Спектрум-Трэвэл».

На заседании комиссии в Маниле в конце апреля рассматривались вопросы сотрудничества по линии РЖД, Ростехнологий, а также вопросы развития авиационного сообщения между двумя государствами.

По информации г-жи Конколь, комиссией были всесторонне рассмотрены возможности заключения соглашения между группой компаний «Аэрофлот» и национальным филиппинским авиаперевозчиком – Philippine Airlines, результатом которого должен стать новый прямой совместный авиарейс Москва – Манила – Москва.

«В случае реализации этого проекта, турпоток на Филиппины из России может увеличиться, а спрос на филиппинские курорты – вырасти», – считает глава Российско-Филиппинского Делового совета г-жа Конколь.

По всей видимости, ясность в вопросе открытия прямого авиасообщения между Москвой и Манилой может быть внесена в ходе предстоящего 19-21 мая визита в Москву президента Филиппин Родриго Дутерте и его переговоров с Владимиром Путиным.

Елена Бондаренко, менеджер по направлению Филиппины компании «Ванд», позитивно оценила вероятность открытия прямого авиасообщения с Филиппинами. Эксперт напомнила, что «направление само по себе достаточно бюджетно, основная нагрузка на стоимость пакета как раз идет со стороны перевозки, сейчас мы отправляет наших туристов рейсами Singapore Airlines. Конечно, было бы хорошо, если бы были прямые рейсы, опять же здесь многое зависит о цены. Если она будет приемлемой, это приведет к росту потока, который в этом году демонстрирует неплохие показатели. Спрос по сравнению с прошлым годом подрос, есть заявки не только на лето и осень, но и на Новый год. У нас есть блок под это направление и они достаточно активно грузятся».





О хороших продажах на направлении говорит и Константин Паршуков, старший менеджер по направлению Филиппины компании «Спектрум». «Спрос в этом году превышает прошлогодний, что я связываю с ростом платежеспособности россиян, желанием туристов познакомиться с новыми, интересными странами, а также расширением ассортимента туров в эту страну в нашей компании. Других явных причин я не вижу, ведь если мы говорим, например, о продвижении Филиппин на российском рынке, то здесь никаких подвижек не произошло, ее продвижение не так активно.





Что касается ассортимента продаж, то раньше мы предлагали классические туры и сложные туры под запрос, мы не отмечали высокого спроса. Сейчас я расширил ассортимент туров, дополнил их комбинированными программами с Гонконгом, Дубаем, Стамбулом, стоит признать, что количество запросов выросло в разы.